ВСУ уничтожили две С-400 в Белгородской области: Генштаб показал моменты попадания (видео)

Ударные дроны Вооруженных сил Украины взорвали два зенитно-ракетных комплекса С-400 Вооруженных сил Российской Федерации, заявило командование. Атака произошла в Белгородской области. На видео с места событий показали, как беспилотники без проблем подлетают с тыла к ЗРК. Какие детали поражения и какие другие важные цели уничтожили украинцы?

Серия ударов по военной технике ВС РФ состоялась 18 декабря, говорится в сообщении Генштаба ВСУ на странице Facebook. Кроме двух С-400 под Белгородом достали РЛС 55Ж6 "Небо-У" в Гвардейске, склад горючего 67 бригады морпехов РФ в Приморском, склад дронов и казарму в Донецке. Удар по ЗРК реализовали бойцы 15 отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес".

Командование уточнило, что С-400 взорвали в районе населенного пункта Раевка Белгородской области. Кадры, снятые разведдроном, показали два десятиметровых тягача движутся по дороге под открытым небом. Через мгновение к первому подлетает сзади дрон: происходит взрыв и детонация. Тем временем второй грузовик остановился. Следующие кадры показывают, что второй комплекс С-400 "не убежал": к нему слева подлетает еще один БпЛА и происходит попадание. На видео не заметно, чтобы две ценные единицы военной техники ВС РФ каким-то образом прикрывали от угроз с воздуха.

