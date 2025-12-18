ЗСУ знищили дві С-400 у Бєлгородській області: Генштаб показав моменти влучання (відео)

Ударні дрони Збройних сил України підірвали два зенітно-ракетних комплекси С-400 Збройних сил Російської Федерації, заявило командування. Атака сталась у Бєлгородській області. На відео з місця подій показали, як безпілотники без проблем підлітають з тилу до ЗРК. Які деталі ураження та які інші важливі цілі знищили українці?

Серія ударів по військовій техніці ЗС РФ відбулась 14-18 грудня, ідеться у дописі Генштабу ЗСУ на сторінці Facebook. Окрім двох С-400 під Бєлгородом, які підірвали 14 грудня, 18 грудня дістали інші об'єкти. Ідеться про РЛС 55Ж6 "Небо-У" у Гвардійську, склад пального 67 бригади морпіхів РФ у Приморському, склад дронів та казарму у Донецькій області. Удар по ЗРК реалізували бійці 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс".

Удар по С-400 РФ — деталі

Командування уточнило, що С-400, які належали 568 зенітному полку ЗС РФ, підірвали у районі населеного пункту Раєвка Бєлгородської області. Кадри, зняті розвіддроном, показали два десятиметрові тягачі рухаються дорогою просто неба. За якусь мить до першого підлітає ззаду дрон: стається вибух і детонація. Тим часом друга вантажівка зупинилась. Наступні кадри показують, що другий комплекс С-400 "не втік": до нього зліва підлітає ще один БпЛА і відбувається влучання. На відео не помітно, щоб дві цінні одиниці військової техніки ЗС РФ якимось чином прикривали від загроз з повітря.

На карті бачимо, що орієнтовна відстань до Раєвки від кордонів України — близько 80-90 м, і саме таку орієнтовну відстань безперешкодно здолали БпЛА "Чорного лісу". Щоб це за модель дрона, Генштаб ЗСУ не розповіло.

Удар по С-400 - яка відстань від України до Раєвки у Бєлгородській області РФ Фото: DeepState

Удари дронів ЗСУ — які цілі підірвали 18 грудня

Генштаб розповів про чотири інші удари, які стались в ніч на 18 грудня, при цьому немає кадрів, які б ілюстрували влучання.

РЛС 55Ж6 "Небо-У" — дислокувалась у населеному Гвардійське в Криму. Склад пального 76 десантної дивізії ЗС РФ — неподалік від Приморського на окупованій частині Запорізької області. Склад безпілотників ЗС РФ — Макіївка. Казарма 115 мотострілецької бригади ЗС РФ — Донецьк.

