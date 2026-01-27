Будуть затримані: 14 країн закривають Балтійське море для тіньового флоту РФ

В офіційному листі йдеться про те, що зростаюче втручання в супутникову навігацію в європейських водах, яке "виходить із Російської Федерації", створює ризики. А тому кораблі, які приховують своє громадянство, змінюючи прапори і назви, будуть затримані.

Судна можуть ходити тільки під прапором однієї держави і повинні мати дійсні документи, що підтверджують безпеку і страхування, ідеться у спільній заяві, опублікованій Міністерством транспорту Великої Британії.

Танкери, які не виконують ці вимоги, розглядатимуться як судна без громадянства. І будуть затримані.

У заяві йдеться про те, що Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Сполучене Королівство виступили з попередженням після публікації спільного відкритого листа через уряд Великої Британії.

У цьому листі країни заявили, що зростаюче втручання в супутникову навігацію в європейських водах, "що походить із Російської Федерації", знижує безпеку міжнародного судноплавства. Ризику піддаються всі судна.

Відео дня

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року перешкоди супутникової навігації документують уже багато років, водночас європейські авіаційні регулятори попереджають про зростання випадків глушіння та підміни сигналів GNSS, які зачіпають райони навколо зони бойових дій і порушують рух повітряного і морського транспорту.

"Для підтримки довіри до морської навігації потрібно щось більше, ніж просто технології — необхідні відповідальність, прозорість і рішучі дії. Ми повинні забезпечити безпеку наших морів, зокрема в разі збоїв або порушень у роботі систем", — сказано в заяві.

Країни-підписанти попередили, що тіньові танкери, які приховують своє походження: змінюють прапори, вимикають транспондери або працюють без належних документів, — вважатимуться суднами без державної приналежності. Такі судна можуть бути затримані без юридичних ризиків.

Нагадаємо, 22 січня військовослужбовці ВМС Франції піднялися на борт нафтового танкера, що прямував із Росії під фальшивим прапором. Операцію провели в Середземному морі.

А 20 січня, Сполучені Штати Америки затримали в Карибському морі нафтовий танкер Sagitta, що перебуває під санкціями і входить до тіньового флоту Росії. Танкер порушив встановлений президентом США Дональдом Трампом карантин для суден, що перебувають під санкціями в Карибському басейні.