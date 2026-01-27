Будут задержаны: 14 стран закрывают Балтийское море для теневого флота РФ

В официальном письме говорится, что растущее вмешательство в спутниковую навигацию в европейских водах, "исходящее из Российской Федерации", создает риски. А потому корабли, которые скрывают свое гражданство, меняя флаги и названия, будут задержаны.

Суда могут ходить только под флагом одного государства и должны иметь действительные документы, подтверждающие безопасность и страхование, говорится в совместном заявлении, опубликованном Министерством транспорта Великобритании.

Танкеры, которые не выполняют эти требования, будут рассматриваться как суда без гражданства. И будут задержаны.

В заявлении говорится, что Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Соединенное Королевство выступили с предупреждением после публикации совместного открытого письма через правительство Великобритании.

В этом письме страны заявили, что растущее вмешательство в спутниковую навигацию в европейских водах, "исходящее из Российской Федерации", снижают безопасность международного судоходства. Риску подвергаются все суда.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году помехи спутниковой навигации документируются уже много лет, при этом европейские авиационные регуляторы предупреждают о росте случаев глушения и подмены сигналов GNSS, затрагивающих районы вокруг зоны боевых действий и нарушающих движение воздушного и морского транспорта.

"Для поддержания доверия к морской навигации требуется нечто большее, чем просто технологии – необходимы ответственность, прозрачность и решительные действия. Мы должны обеспечить безопасность наших морей, в том числе в случае сбоев или нарушений в работе систем", - сказано в заявлении.

Страны-подписанты предупредили, что теневые танкеры, скрывающие свое происхождение: меняющие флаги, выключающие транспондеры или работающие без надлежащих документов, - будут считаться судами без государственной принадлежности. Такие суда могут быть задержаны без юридических рисков.

Напомним, 22 января военнослужащие ВМС Франции поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего из России под ложным флагом. Операцию провели в Средиземном море.

А 20 января, Соединенные Штаты Америки задержали в Карибском море нефтяной танкер Sagitta, который находится под санкциями и входит в теневой флот России. Танкер нарушил установленный президентом США Дональдом Трампом карантин для судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне.