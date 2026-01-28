Испания отпустила танкер Chariot Tide с нефтью РФ: могла остановить, но передумала, — Reuters

Испанский спасательный корабль помог подсанкционному танкеру Chariot Tide из теневого флота Российской Федерации безопасно добраться до берегов Марокко, сообщили медиа. Правоохранители Испании имели возможность задержать судно, поскольку оно на время вышло из международных вод и попало в испанскую зону ответственности. Что произошло в Средиземном море и каким маршрутом следовал Chariot Tide, нагруженный, вероятно, российской нефтью?

Инцидент с танкером Chariot Tide произошел 22 января, говорится в статье информационного агентства Reuters. У корабля сломался двигатель и он дрейфовал неподалеку от берегов Испании. Вместо задержания, спасательный корабль потянул танкер в сторону Марокко. При этом ранее Испания поддержала санкции ЕС против РФ и должна была бы действовать иначе против судна, которое нарушило запрет на вывоз сырой российской нефти. В то же время Марокко — страна-союзник США, которая на днях заключила рыболовецкое соглашение с Москвой.

Медиа уточнило, что получило письмо от Торгового флота Испании, в котором говорилось о танкере Chariot Tide. Корабль на сегодня поднял флаг Мозамбика, а до ноября 2025 года назывался Marabella Sun и под этим названием фигурирует в санкционных списках ЕС. Танкер дрейфовал с неработающим двигателем в 33 милях (53 км) от городка Андра (Adra) на юге Испании и попал в поисково-спасательную зону Испании. На выручку прибыло спасательное судно Clara Campoamor, которое взяло танкер на буксир и потянуло в сторону порта Танжер в Марокко.

Відео дня

Танкеры РФ — текущие координаты подсанкционного корабля Chariot Tide Фото: marinetraffic.com

Reuters сообщило, что обратилось за комментарием к чиновникам Испании с вопросом, почему не задержали один из 1200-1600 танкеров теневого флота РФ, который возит российскую и иранскую нефть. На момент публикации новости ответа не получили.

Танкеры РФ — детали

CHARIOT TIDE (IMO 9323376, MMSI 650000265) — танкер для перевозки нефти и химических нефтепродуктов, размером 195 на 32 м, указано на профильном портале. Ранее корабль плавал не под флагом Мозамбика, а под флагами Коморских островов, Танзании, Панамы, Маршалловых островов. Предыдущие названия — Marabella Sun и Piltene. Маршрут, на котором судно постигли проблемы с мотором, — из нефтяного порта Усть-Луга в РФ в порт Танжер в Марокко.

Танкеры РФ — маршрут корабля теневого флота Chariot Tide Фото: vesselfinder

Отметим, Фокус писал о задержаниях танкеров теневого флота РФ, которые проводили США. Например, 7 января американские морпехи захватили корабль Marinera/Bella-1, который вдруг поднял флаг РФ во время бегства из Венесуэлы. В то же время 26 января стало известно, что Франция задержала один танкер Grinch в Средиземном море и даже арестовала капитана. При этом 14 стран Европы объявили, что запрещают проходить по своим водам кораблям со скрытой идентификацией или с другими нарушениями: речь идет об акватории Балтийского моря.

Напоминаем, 26 января OSINTеры опубликовали фото нефтяного танкера Ursus Maritimus, который попал под удар дронов СБУ в российском порту Тамань.