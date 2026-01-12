Союзники кончаются, конца войне не видно: 2026 год может стать для Путина еще хуже, чем 2025, — WSJ

Переломным эксперты считают тот факт, что война в Украине уже длится дольше, чем так называемая "Великая Отечественная война", которой в Кремле придали сакральный статус. Обе войны в РФ постоянно сравнивают и результат не на пользу кремлевского лидера.

Год начался плохо для Владимира Путина. Война в Украине длится столько же, сколько Великая Отечественная война, как Москва называет участие Советского Союза во Второй мировой войне: 1418 дней. За это время войска Сталина достигли Берлина, но прогресс Путина был более скромным. В прошлом году российские войска захватили менее 1% территории Украины. При таких темпах России потребуется еще год, чтобы достичь границы Донецкой области и установить контроль над территорией, которую Путин требует от Украины в качестве предварительного условия для мира. А Путин стремительно теряет союзников из своей оси зла и доводит экономику России до совершенно плачевного состояния, что уже начинает влиять даже на его друзей-олигархов, считает аналитик WSJ Эми Найт, автор книг про Владимира Путина.

Быстрый захват американскими военными диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены 3 января еще раз подчеркнул военную слабость России. Как заметил российский политолог Аббас Галлямов: "Блестящий успех американцев, которые показали на примере Венесуэлы, как на самом деле должна выглядеть "специальная военная операция", еще больше деморализует жителей России — как простых людей, так и элиту. Контраст между высочайшей эффективностью американских военных и спецслужб и поразительной неэффективностью их российских коллег просто слишком разителен". Тот факт, что Мадуро был важнейшим союзником Кремля, усугубил ситуацию.

Путин потерял своего союзника в Венесуэле Фото: kremlin.ru

Еще одним неприятным инцидентом для Путина стала ситуация, когда США захватили нефтяной танкер "Маринера", который на полных парах шел в РФ в сопровождении российских кораблей и подлодки.

Провоенные российские блогеры были в ярости и заявили своей миллионной аудитории, что "ваши корабли захвачены, и в ответ на эти пощечины вы лишь выражаете озабоченность, вместо того чтобы вырвать врагу печень".

К проблемам Путина добавилось и то, что его давний соратник Дмитрий Козак, недавно подавший в отставку из-за войны в Украине, в прошлом месяце опубликовал амбициозную программу реформ в одном из ведущих российских СМИ. По мнению российского политолога Олега Иванова, "документ действительно впечатляет своей смелостью, особенно на фоне нынешней политической риторики. По сути, это программа глубокой трансформации ключевых государственных институтов, призванная реагировать на глобальные и внутренние вызовы".

Путин всегда может заставить Козака замолчать. Но когда он объявил в феврале 2022 года о своих планах вторжения в Украину, Козак был не единственным членом его Совета Безопасности, кто предостерег от дальнейших действий. Глава Совета Николай Патрушев (который был понижен в должности, но остается в совете) также выразил свои опасения.

А те, кто поддерживал военные амбиции Путина, теперь очень недовольны. Война в Украине обходится России и тамошним олигархам очень дорого. По данным журнала Economist, с начала 2025 года по середину октября погибло не менее 100 000 российских солдат. Линия фронта превратилась в "зону поражения", где беспилотники уничтожают до 80% техники и личного состава.

Поддержка войны в Украине падает, пусть Путин и пытается представить это иначе Фото: Flickr

Общие военные расходы России в 2025 году оцениваются в 15,5 триллионов рублей — в номинальном выражении это в пять раз больше, чем в 2021 году. Это не включает расходы на содержание оккупированных Россией украинских территорий или выплаты солдатам и их семьям. В ноябре 2025 года доходы от нефти и газа упали на 34% по сравнению с предыдущим годом. Чтобы покрыть рекордный дефицит бюджета 2025 года (ожидается, что он составит 72 миллиарда долларов, или 2,6% валового внутреннего продукта) и профинансировать военные действия, российская ставка налога на добавленную стоимость на товары и услуги 1 января выросла с 20% до 22%.

Это повышает стоимость жизни для рядовых россиян, которые все меньше поддерживают так называемую "СВО", как в РФ упорно называют войну в Украине. Опрос "Левада-центра" показывает, что общественное мнение в России по поводу войны значительно изменилось. В декабре 2024 года 37% считали, что война должна продолжаться, а 54% хотели начала мирных переговоров; год спустя только 25% выступали за продолжение конфликта, а 67% хотели начала мирных переговоров.

Высокие процентные ставки для борьбы с инфляцией, вызванной войной, подавили инвестиции. Олег Дерипаска, лояльный Путину олигарх, недавно опубликовал ссылку на редакционную статью российской газеты, в которой критиковалась неспособность правительства создать здоровый инвестиционный климат. В редакционной статье утверждалось, что "следующий год нельзя пройти, полагаясь на инерцию", и содержался призыв к руководству страны "сосредоточиться на создании надежного и развитого рынка капитала и финансовых услуг". Дополнительным поводом для разочарования путинской элиты является то, что ее члены не могут получить доступ к своим миллиардам частных активов, заблокированных в европейских банках.

Путин стал чаще появляться в военной форме, но война в Украине перевалила за важный срок Фото: ТАСС

На прошлой неделе Россия категорически отвергла план европейских и украинских переговорщиков о создании миротворческих сил для гарантирования будущего прекращения огня. В ту же ночь российские военные нанесли удар по Львовской области, применив гиперзвуковую баллистическую ракету "Орешник" во второй раз за время войны. Что, между прочим, было еще и очень дорого, так как цена одного "Орешника" колеблется от 40 до 80 млн долларов.

В статье отмечается, что Путин способен подавлять недовольство простых россиян с помощью репрессий, но он не может продолжать этот конфликт без поддержки своего кремлевского окружения. Эта поддержка может быть подорвана, если США предоставят Украине оружие, необходимое для противодействия российским беспилотникам и ракетам. Поэтому уставшие от войны коллеги — и приближенные олигархов — вполне могут оказать давление на Путина, чтобы тот сел за стол переговоров с мирным планом, который Украина могла бы принять.

Напомним, тем временем Путин может лишиться еще одного союзника: в Иране продолжаются протесты, а 10 января Дональд Трамп выразил поддержку протестующим, заявив о готовности США помочь иранскому народу.

Тем временем Фокус разбирался, почему изменилась риторика Трампа, который после встречи с Путиным в Анкоридже, стал явно играть против него, арестовывая его теневой флот и убирая союзников.