"Украина нас поддерживает": ведущий Fox News, показавший украинские БпЛА как разработку США, исправился (видео)

Ведущий Fox News Джесси Уотерс исправил предыдущую ошибку в эфире, когда выдал украинские дроны-камикадзе от Wild Hornets за американскую технологию.

Журналист снова показал на телеканале Wild Hornets, но на этот раз уточнил, что технология была разработана именно в Украине. Новое видео с украинскими беспилотниками показали в свежем выпуске Fox News от 7 марта.

Уотерс рассказал, что дроны были созданы украинской компанией в ответ на массированные атаки России в ходе полномасштабной войны. Ведущий пояснил, что Украина создала эту "самую современную технологию от дронов" в ответ на обстрелы россиянами иранскими БпЛА, в частности "Шахедами".

"Украина нас поддерживает. Они создали самую современную технологию против дронов, борясь с роями иранских дронов с тех пор, как Путин вторгся", — отметил Уотерс.

Відео дня

Ведущий также упомянул в эфире о недавнем заявлении президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева поделиться с технологиями борьбы с иранскими дронами на фоне военной операции в Иране. Уотерс предположил, что Украина может поделиться этой технологией с США.

"Зеленский говорит, что хочет помочь. Возможно, предложит нам Wild Hornets. Украинцы создали эти замечательные недорогие, быстрые, маневренные дроны-камикадзе", — добавил Уотерс.

На днях, 6 марта, этот ведущий пригласил к себе на эфир эксперта по дронам Бретта Величковича. На фоне конфликта в Иране он рассказывал о технологиях искусственного интеллекта для технологий БпЛА. Однако для иллюстрации использовал видеоролик с украинскими дронами Wild Hornets, атаковавшими "Шахеды".

Напомним, 5 марта Владимир Зеленский заявил, что США запросили у Украины помощь в защите от "Шахедов" на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Также в Reuters писали, что Зеленский согласился отправить военных на Ближний Восток сбивать иранские "Шахеды".