"Україна нас підтримує": ведучий Fox News, який показав українські БпЛА як розробку США, виправився (відео)

Ведучий Fox News Джессі Уотерс виправив попередню помилку в етері, коли видав українські дрони-камікадзе від Wild Hornets за американську технологію.

Журналіст знову показав на телеканалі Wild Hornets, але цього разу уточнив, що технологію було розроблено саме в Україні. Нове відео з українськими безпілотниками показали у свіжому випуску Fox News від 7 березня.

Уотерс розповів, що дрони було створено українською компанією у відповідь на масовані атаки Росії в ході повномасштабної війни. Ведучий пояснив, що Україна створила цю "найсучаснішу технологію від дронів" у відповідь на обстріли росіянами іранськими БпЛА, зокрема "Шахедами".

"Україна нас підтримує. Вони створили найсучаснішу технологію проти дронів, борючись з роями іранських дронів відтоді, як Путін вторгся", — зазначив Уотерс.

Ведучий також згадав в етері про нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського щодо готовності Києва поділитися з технологіями боротьби з іранськими дронами на тлі військової операції в Ірані. Уотерс припустив, що Україна може поділитися цією технологією зі США.

"Зеленський каже, що хоче допомогти. Можливо, запропонує нам Wild Hornets. Українці створили ці чудові недорогі, швидкі, маневрені дрони-камікадзе", — додав Уотерс.

Днями, 6 березня, цей ведучий запросив до себе на етер експерта з дронів Бретта Величковича. На тлі конфлікту в Ірані він розповідав про технології штучного інтелекту для технологій БпЛА. Проте для ілюстрації використав відеоролик з українськими дронами Wild Hornets, що атакували "Шахеди".

Нагадаємо, 5 березня Володимир Зеленський заявив, що США запросили в України допомогу у захисті від "Шахедів" на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Також у Reuters писали, що Зеленський погодився відправити військових на Близький Схід збивати іранські "Шахеди".