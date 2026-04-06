США атакують даремно: Іран відновлює ракетні шахти за лічені години

Згідно з новими розвідувальними даними, Іран оперативно відновлює працездатність своїх ракетних бункерів лише за кілька годин після того, як вони зазнали ударів з боку США та Ізраїлю.

Білий дім вказує на скорочення кількості запусків іранських безпілотників і ракет з моменту початку конфлікту як на доказ того, що ударні можливості Тегерана слабшають. Але нещодавно опублікована доповідь американської розвідки, на яку посилається The New York Times, свідчить про зворотне. Іран все ще володіє значним арсеналом і оперативно відновлює пошкоджені об'єкти.

Іран побудував у горах справжнє "ракетне місто"

Деякі з цих масивних ракетних бункерів розташовані глибоко в гранітних горах, здатних витримувати нищівні удари ракет і бункерних бомб.

Цей матеріал створює максимально міцний бар'єр навіть для найпотужнішої американської бомби, призначеної для знищення бункерів, — GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

Вважається, що одна з цих фортець, ракетна база в Йезді, оснащена автоматизованою рейковою системою, що проходить через тунелі, які з'єднують складальні пункти, склади і численні приховані виходи, прорубані в різних частинах гори.

У подібних підземних ракетних комплексах, показаних в іранських пропагандистських відеороликах, пускові установки швидко переміщують на вантажівках, викочують для стрільби, а потім за мить прибирають назад під землю за броньовані двері.

Незважаючи на тижні безперервних американо-ізраїльських ударів по його об'єктах, Ірану якимось чином все ще вдається застосовувати свій прихований арсенал ракет і безпілотників по цілях на Близькому Сході.

Згідно з повідомленням NYT, Вашингтон не може з упевненістю сказати, скільки ракетних установок було знищено, оскільки Іран використовував помилкові цілі.

У доповіді також наголошується, що, хоча підземні бункери і шахти можуть виглядати пошкодженими, пускові установки можна швидко витягти з-під завалів і використовувати для атак.

У горах Ірану висічено кілька підземних "ракетних міст", що утворюють розрізнену мережу укріплених об'єктів, які підтримують потенціал країни в галузі балістичних ракет. Ісламська Республіка витратила роки на будівництво цих величезних бункерів, щоб захистити свій великий ракетний арсенал від знищення.

Аналітик Шанака Ансельм Перера заявив: "Горі все одно, скільки бойових вильотів відбувається над нею. Залізниці все одно, скільки порталів запечатано. Захист забезпечується геологією, а геологічні утворення існують уже 300 мільйонів років".

Глибина проникнення варіюється залежно від того, чи закрита ціль ґрунтом, бетоном або щільною породою. Граніт, зокрема, поглинає і розсіює енергію вибуху, знижуючи ефективність навіть найбільших звичайних боєприпасів.

Проникнення в укріплені підземні споруди може зажадати багаторазових ударів по одній і тій самій точці, детальної розвідки внутрішнього планування і тривалих наступних атак, щоб запобігти швидкому ремонту.

І все це має здійснюватися в умовах придушення протиповітряної оборони та координації атак на численних розосереджених об'єктах.

Тим часом експерти повідомили, що сповільнення темпів атак може відображати тактичне зрушення: Іран адаптує свій підхід і стає більш майстерним у приховуванні мобільних пускових установок після їхнього використання.

Пентагон заявив, що за перші п'ять тижнів війни вразив 11 000 цілей, а ізраїльські сили повідомили, що до 7 березня було знищено три чверті іранських пускових установок .

Однак триваючі удари іранської Революційної гвардії викликають сумніви в тому, наскільки близькі США до нейтралізації загрози.

Кількість ракетних пусків різко скоротилася — з сотень на день до менш ніж 40 на день. Тим часом Іран продовжує щодня запускати від 50 до 100 безпілотників у регіоні, більшість із яких перехоплюють.

6 квітня міністр оборони США Піт Гегсет заявив: "Так, вони, як і раніше, запускатимуть ракети, але ми будемо їх збивати". Він додав: "Вони підуть під землю, але ми їх знайдемо".

Він виступив із заявою після того, як канал CNN також послався на оцінку розвідки США і зазначив, що хоча Ізраїль і США вже місяць атакують Іран, але близько половини іранських пускових установок балістичних ракет залишаються цілими. Частина пускових установок, що залишилися, наразі, ймовірно, недоступні, оскільки вони опинилися поховані під уламками внаслідок серії авіаударів. Але Іран використовує важку техніку, щоб звільнити установки від завалів.

У відповідь на репортаж CNN прес-секретар Білого дому Анна Келлі заявила: "Кількість балістичних ракетних і безпілотних атак Ірану скоротилася приблизно на 90 відсотків, їхній військово-морський флот знищено, дві третини їхніх виробничих потужностей пошкоджено або зруйновано, а Сполучені Штати та Ізраїль володіють переважною перевагою в повітрі над Іраном".

Нагадаємо, раніше Тегеран попереджав про можливість нанесення ударів по американських технологічних компаніях, що працюють на Близькому Сході. Так, Іран заявив, що атакує дата-центри OpenAI, які розташовані в ОАЕ.

Раніше, 5 квітня Дональд Трамп заявив, що "вівторок (8 квітня) стане Днем електростанцій і мостів" в Ірані, погрожуючи атаками. Так він намагався закликати владу країни відкрити Ормузьку протоку.