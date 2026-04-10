"Найпотужніший перезапуск": Трамп заінтригував перед переговорами з Іраном

Американський президент Дональд Трамп перед стартом переговорів з Іраном знову заінтригував світ своїм дописом про "перезапуск".

Відповідний допис з'явився у соцмережі президента США Truth Social.

"Найпотужніший перезапуск у світі", — написав коротко Трамп.

Пізніше він написав ще один допис про Іран, де заявив, що країну рятують переговори.

"Іранці, схоже, не усвідомлюють, що у них немає жодних козирів, окрім короткострокового шантажу світової спільноти за допомогою міжнародних водних шляхів. Єдина причина, через яку вони сьогодні ще тримаються на плаву, — це переговори", — написав дональд Трамп.

Трамп пригрозив Ірану

Мирні переговори з Іраном: на що сподівається Білий дім?

Дональд Трамп в інтерв’ю New York Post заявив, що результати переговорів між американською та іранською делегаціями в Пакистані стануть відомі вже протягом 24 годин.

"Ми дізнаємося це приблизно через 24 години. Ми скоро дізнаємося", — підкреслив Трамп в інтерв’ю New York Post.

Також Дональд Трамп заявив, що американські військові кораблі в регіоні вже перезаряджаються "найкращими боєприпасами" і перебувають у повній готовності відновити удари по Ірану в разі провалу мирних переговорів в Ісламабаді.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушаючи на переговори до Пакистану, заявив 10 квітня, що сподівається на позитивні переговори з Іраном, але так також застеріг Тегеран від спроб обману, пише Reuters.

"Послухайте, ми з нетерпінням чекаємо на переговори. Думаю, вони пройдуть у позитивному ключі, але, звичайно, поживемо — побачимо. Як сказав президент США, якщо іранці готові вести переговори сумлінно, ми, безумовно, готові простягнути їм руку. Якщо ж вони спробують нами маніпулювати, то виявлять, що наша переговорна група не налаштована на поступки. Президент дав нам досить чіткі інструкції, і там буде видно", — заявив Джей Ді Венс журналістам перед вильотом.

Тегеран нагадує, що США не виконали всі домовленості

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф в соціальні мережі Х написав, що США не виконали свої обіцянки.

"Два заходи, взаємно узгоджені між сторонами, досі не були реалізовані: припинення вогню в Лівані та розблокування заморожених активів Ірану до початку переговорів. Ці два питання мають бути вирішені до початку переговорів", — написав він.

Нагадаємо, що попри те, атаки на Іран будуть припинені в рамках двотижневого перемир'я, Ормузька протока так і залишилася закритою, оскільки в Тегерані заявили, що Ізраїль порушив перемир'я, коли завдав удару по "Хезболлі" в Лівані.

Також Трамп чинить величезний тиск на партнерів по НАТО, висуваючи нові погрози. Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, наразі він складає список європейських партнерів по НАТО, які підтримали його у війні проти Ірану або виступили проти нього.