"Самый мощный перезапуск": Трамп заинтриговал перед переговорами с Ираном

Американский президент Дональд Трамп перед стартом переговоров с Ираном снова заинтриговал мир своим сообщением о "перезапуске".

Соответствующее сообщение появилось в соцсети президента США Truth Social.

"Самый мощный перезапуск в мире", — написал коротко Трамп.

Позже он написал еще одно сообщение об Иране, где заявил, что страну спасают переговоры.

"Иранцы, похоже, не осознают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа мирового сообщества с помощью международных водных путей. Единственная причина, по которой они сегодня еще держатся на плаву, — это переговоры", — написал дональд Трамп.

Дональд Трамп в интервью New York Post заявил, что результаты переговоров между американской и иранской делегациями в Пакистане станут известны уже в течение 24 часов.

"Мы узнаем это примерно через 24 часа. Мы скоро узнаем", — подчеркнул Трамп в интервью New York Post.

Также Дональд Трамп заявил, что американские военные корабли в регионе уже перезаряжаются "лучшими боеприпасами" и находятся в полной готовности возобновить удары по Ирану в случае провала мирных переговоров в Исламабаде.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отправляясь на переговоры в Пакистан, заявил 10 апреля, что надеется на позитивные переговоры с Ираном, но так также предостерег Тегеран от попыток обмана, пишет Reuters.

"Послушайте, мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они пройдут в позитивном ключе, но, конечно, поживем — увидим. Как сказал президент США, если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы, безусловно, готовы протянуть им руку. Если же они попытаются нами манипулировать, то обнаружат, что наша переговорная группа не настроена на уступки. Президент дал нам достаточно четкие инструкции, и там будет видно", — заявил Джей Ди Вэнс журналистам перед вылетом.

Тегеран напоминает, что США не выполнили все договоренности

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в социальные сети Х написал, что США не выполнили свои обещания.

"Две меры, взаимно согласованные между сторонами, до сих пор не были реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокирование замороженных активов Ирана до начала переговоров. Эти два вопроса должны быть решены до начала переговоров", — написал он.

Напомним, что несмотря на то, атаки на Иран будут прекращены в рамках двухнедельного перемирия, Ормузский пролив так и остался закрытым, поскольку в Тегеране заявили, что Израиль нарушил перемирие, когда нанес удар по "Хезболле" в Ливане.

Также Трамп оказывает огромное давление на партнёров по НАТО, выдвигая новые угрозы. Согласно сообщениям американских СМИ, сейчас он составляет список европейских партнеров по НАТО, которые поддержали его в войне против Ирана или выступили против него.