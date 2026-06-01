Ціни на нафту вчергове зросли: ринок не вірить в угоду США та Ірану, — Bloomberg

Ціни на нафту на світовому ринку піднялися з шеститижневого мінімуму після невизначеності щодо укладання мирної угоди між США та Іраном. Наразі нафта марки Brent продається за 93 долари за барель після того, як у п'ятницю ціна була найнижчою з середини квітня.

Ця ціна стала реакцією на перемовини між США та Іраном, які тривали упродовж вихідних. Про це повідомляє видання Bloomberg.

"Протягом вихідних США та Іран обмінювалися повідомленнями, прагнучи внести зміни до проєкту угоди, яка б продовжила перемир'я та відкрила Ормузьку протоку, але було незрозуміло, чи сторони досягли значного прогресу", — зазначили у матеріалі.

Перед цим на ринку відбувся певний оптимізм після того, як було відновлено прохід енергоносіїв через Ормузьку протоку. Однак перемовини щодо укладання повноцінної мирної угоди зайшли в глухий кут, внаслідок чого ціна знову зросла.

"Ціна нафти марки Brent все ще вища на понад чверть від рівня на момент початку війни наприкінці лютого, оскільки майже повне закриття цього важливого водного шляху спричиняє безпрецедентні потрясіння на нафтових ринках", — пояснили у виданні.

На думку економіста з регіону Близького Сходу та Північної Африки Хамзе Аль Гааода, ані Іран, ані США не готові піти на поступки та відступити від своїх "червоних ліній" задля укладання угоди.

Водночас він прогнозує, що ціна на нафту на ринках коливатиметься в залежності від новин.

При цьому президент США Дональд Трамп надалі вимагає, аби Іран відмовився від ядерної зброї.

"Трамп не висловлювався з приводу Ірану з часу засідання в оперативному центрі Білого дому в п’ятницю, під час якого він заявив, що планує оголосити про домовленість щодо продовження чинного перемир’я з Іраном на 60 днів. У дописі в соцмережах, опублікованому раніше того ж дня, він повторив свої вимоги, зокрема про те, щоб Іран призупинив свою ядерну програму та повністю повернув протоці її колишній статус вільного міжнародного водного шляху", — пише Bloomberg.

Водночас видання, що пов'язане з Корпусом вартових ісламської революції повідомило, що наразі ведуться перемовини, під час яких кожна сторона вносить свої поправки у проєкт мирної угоди. Водночас там попередили, що і Вашингтон, і Тегеран можуть відхилити зміни, що призведе до повного скасування угоди.

При цьому головний інвестиційний директор компанії Karobaar Capital LP Харіс Хуршид наголошує, що ринок наразі не враховує у своїх цінах можливий мир, а "враховує меншу ймовірність найгіршого сценарію".

