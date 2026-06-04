Ціни на нафту різко зросли: як відреагували українські АЗС 4 червня

Світові ціни на нафту пішли вгору. Brent на початку червня демонструє максимум за два місяці. Щодо ситуації з пальним в Україні, Фокус проаналізував ціни на АЗС.

Третю добу поспіль ціни на пальне на українських АЗС залишаються майже без змін. Станом на 4 червня 2026 року на ринку зберігається відносна стабільність, а коливання вартості пального становлять лише кілька копійок.

Найбільше за добу подешевшало дизельне пальне. На дизель в середньому знизили ціну на 10 коп. за літр. Також незначно знизилася ціна на автогаз та бензин А-95.

Ціни на пальне в Україні 4 червня наступні:

бензин А-95 преміум — 79,94 грн/л (+1 коп.);

бензин А-95 — 75,96 грн/л (−2 коп.);

бензин А-92 — 69,72 грн/л (+1 коп.);

дизельне пальне — 85,44 грн/л (−10 коп.);

автогаз — 46,42 грн/л (−3 коп.).

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Експерти зазначають, що ринок наразі перебуває у фазі контрольованої стабільності. Попри коливання нафтових котирувань та валютного курсу, оператори АЗС поки не поспішають суттєво переглядати ціни.

Ціни на нафту у світі зросли Фото: Скріншот

Світові ціни на нафту 4 червня

Тим часом світові ціни на нафту 4 червня 2026 року різко пішли вгору. Значно здорожчали еталонні марки Brent і WTI. За добу додали 6%.

Нафта Brent піднялася до 98,30 долара за барель (+4,45 долара або 4,75% за день).

Американська WTI зросла ще помітніше — до 96,29 долара за барель (+5,21 долара або +5,72%).

Це найвищі показники для Brent від квітня 2026 року. Тоді, після рішення Ірану відкрити Ормузьку протоку, нафта подешевшала майже на 12%. на тлі загострення ситуації навколо Ірану, котирування короткочасно перевищували 115 доларів за барель.

Водночас російська нафта Urals, за даними Мінфіну, здорожчала лише незначно — до 86,94 долара за барель (+0,20%). Вона й надалі торгується на 20-25% дешевше за світові еталони через санкційний тиск та обмеження на експорт.

Протягом останніх місяців нафтовий ринок переживає суттєві коливання. На початку квітня Brent коштувала близько 93-95 доларів за барель, а вже 29 квітня ціна стрибнула до 115,43 долара — максимуму з початку конфлікту навколо Ірану.

У травні ринок частково заспокоївся, і котирування повернулися до діапазону 90-95 доларів, однак на початку червня знову почалося зростання.