Експерти прогнозують нове падіння цін на бензин і дизель в Україні

Українські АЗС знижують ціни на пальне на тлі падіння нафтових котирувань і слабкого попиту. Моніторинг вартості бензину і дизпалива 5 червня від Фокусу.

На українських АЗС ціни на бензин і дизель поступово знижуються. Станом на ранок 5 червня середня вартість більшості видів пального зменшилася, а експерти паливного ринку очікують подальшого здешевлення принаймні ще впродовж наступного тижня.

Фокус проаналізував ціни на пальне в Україні сьогодні і представляє натупну середню вартість пального:

А-95 преміум коштує 79,36 грн/л, що свідчить про зниження на 0,41 грн від попереднього періоду;

А-95 коштує 75,82 грн/л (−0,05 грн);

А-92 — 69,72 грн/л (+0,03 грн);

Дизельне пальне — 85,39 грн/л (−0,03 грн);

Газ автомобільний — 46,39 грн/л (−0,02 грн).

Середня ціна бензину А-95 за останні дні знизилася від 75,87 до 75,82 грн за літр. Дешевшають також дизель та автогаз.

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Ціни у великих мережах АЗС

WOG — А-95 Євро коштує 79,90 грн, ДП Євро — 88,90 грн, Газ — 47,90 грн;

SOCAR — 79,99 грн, 88,99 грн, 47,99 грн;

"Укрнафта" — 74,90 грн, 85,90 грн, 45,90 грн;

ОККО — 79,90 грн, 88,90 грн, 47,90 грн.

Найдорожче пальне наразі продають преміальні мережі WOG, SOCAR та ОККО. Нижчі цінники — в "Укрнафти" та дискаунтерів.

Ціни на пальне в Україні пішли донизу Фото: Unsplash

Пальне дешевшає — скільки протримається тенденція

Головними причинами зниження стали падіння світових котирувань на нафту, здешевлення імпортного ресурсу та слабкий попит на внутрішньому ринку.

Імпортний паритет бензину А-95 за останній тиждень впав на 7,09 грн за літр, до 66,44 грн/л. Водночас на ринку спостерігається так званий "мертвий сезон": попит низький, а запасів пального достатньо.

Енергоексперт, засновник і генеральний директор групи компаній Prime Дмитро Льоушкін зазначає, що наразі ринок налаштований виключно на подальше здешевлення.

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"Зараз ми очікуємо тільки зменшення ціни, тому що напередодні відбулося зниження світових котирувань на тлі новин про можливі домовленості Ірану зі США. Тому очікуємо чергові зниження цін. Як я казав у попередніх інтерв’ю, здешевлення вже почалося, ми побачили його наприкінці минулого тижня. Також прогнозую подальше зниження цього і наступного тижня", — сказав експерт.

За його словами, якщо на світовому ринку не відбудеться нових потрясінь, найближчим часом українські АЗС продовжать поступово знижувати ціни на бензин та дизель.

Дизель може опуститися нижче 80 грн/л

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн також прогнозує подальше здешевлення дизеля.

За його словами, після різкого падіння гуртових цін та котирувань на світових біржах дизельне пальне має потенціал подешевшати ще на 7–10 грн за літр.

"Сподіваюся, що десь за тиждень ми будемо мати ціну на дизель на колонках вже нижче 80 гривень за літр", — зазначив Куюн.

Восени ринок може знову розвернутися

Водночас експерти попереджають, що нинішнє зниження цін може бути тимчасовим, адже світові запаси нафти виснажуються рекордними темпами через воєнний конфлікт на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки, а домовленості США з Іраном поки немає. Тож Дмитро Льоушкін вважає, що серпень і вересень можуть знову стати періодом подорожчання пального.

"Краще б помилявся, але, на мою думку, серпень та вересень будуть дорогими по дизелю та бензину", — заявив він.

Наразі ж ринок залишається у фазі зниження, а українські водії поступово бачать дешевші цінники на АЗС.

Нагадаємо, влада Росії днями заявила про рекордний заробіток на нафті через конфлікт в Перській затоці. Проте експерти зазначають, що в РФ вчергове намагаються видати свій повний провал за рекорд. Подробиці — від економіста Віталія Шапрана.