По состоянию на 8 июня украинские крупные сети АЗС снизили цены на бензин, дизель и газ. Однако экспертный прогноз на дальнейшую ситуацию с ценами на топливо неутешительный.

Эксперт рынка топлива Дмитрий Леушкин предупредил о риске резкого скачка цен на топливо из-за ситуации на мировом рынке нефти. А пока цены на топливо на АЗС 8 июня стабильные, даже снижены.

В понедельник украинские сети АЗС уже скорректировали стоимость топлива. Крупнейшие операторы снизили цены на бензин и дизель примерно на 1 грн за литр.

Какие цены на топливо на АЗС 8 июня

ОККО

А-95 Евро — 78,90 грн/л;

Pulls 95 — 81,90 грн/л;

ДТ Евро — 87,90 грн/л;

Газ — 46,90 грн/л.

WOG

А-95 Евро — 78,90 грн/л;

Mustang 95 — 81,90 грн/л;

ДТ Евро-5 — 87,90 грн/л;

Газ — 46,90 грн/л.

SOCAR

А-95 — 78,99 грн/л;

NANO 95 — 82,99 грн/л;

ДТ NANO — 87,99 грн/л;

Газ — 46,99 грн/л.

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"Укрнафта"

А-95 — 74,90 грн/л;

А-92 — 69,90 грн/л;

ДТ — 84,90 грн/л;

Газ — 44,90 грн/л.

В частных сетях OKKO, WOG и SOCAR бензин и дизель подешевели на 1 грн за литр. В SOCAR также снизили цену на автогаз. В государственной "Укрнафте" дешевле стал дизель, тогда как цены на стандартный бензин и газ остались без изменений.

Ормузский пролив Фото: Відкриті джерела

Цены на бензин и дизель могут вырасти уже после лета

По мнению экспертов, дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от развития событий на глобальном энергетическом рынке и геополитической напряженности. В то же время есть мнение, что уже осенью 2026-го цены могут существенно вырасти, а стоимость дизеля приблизится к 95 грн за литр. Такой прогноз озвучил топливный эксперт и основатель группы компаний "Prime" Дмитрий Леушкин.

По его словам, главными факторами риска остаются ситуация на Ближнем Востоке, нестабильность мирового нефтяного рынка и сезонный рост спроса на топливо.

Эксперт отметил, что украинский рынок быстро реагирует на любые изменения нефтяных котировок в мире, поэтому нынешнее временное удешевление топлива может измениться уже в августе-октябре.

Напомним, в Украине вводят изменения на АЗС. На этот раз украинские заправки переходят на новую европейскую маркировку топлива.