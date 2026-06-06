Водителям приготовиться: в Украине вводят изменения на АЗС (фото)

С 1 июля украинские заправки переходят на новую европейскую маркировку топлива.

В Украине летом введут новую маркировку топлива на автозаправочных станциях, там перейдут на новые стандарты обозначения автомобильного топлива в соответствии с европейскими нормами. Об этом в разговоре с Фокусом напоминал заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Введение изменений на АЗС является частью адаптации украинского рынка к требованиям Евросоюза и предусматривает более широкое использование биокомпонентов в бензине и дизельном топливе.

Новые стандарты бензина и дизеля: что изменится на АЗС

Вместо привычных названий на колонках заправок появятся новые маркировки:

E5 — бензин с содержанием до 5% биоэтанола;

E10 — бензин с долей биоэтанола до 10%;

B7 — дизельное топливо с добавлением до 7% биодизеля.

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Цифра в обозначении указывает на максимальный процент биологических примесей в топливе.

Маркировка, действующая в Европе

Отметим, что в странах ЕС с 2018 года действует следующая маркировка топлива:

символы E5, E10 и E85 для бензина (в круге);

B7, B10 и XTL — отметки для дизельного топлива (в квадрате);

Н2, CNG, LPG и LNG — для газообразного топлива (в ромбе).

Европейская маркировка горючего Фото: Открытые источники

Специалисты рынка топлива в Украине отмечают, что большинство автомобилей, выпущенных после 2011 года, могут без проблем использовать бензин E10. В то же время владельцам более старых машин, особенно моделей с карбюраторными двигателями, советуют заправляться топливом E5.

Проверить совместимость автомобиля с новыми типами топлива можно как в технической документации транспортного средства, на наклейке под люком бензобака, так и в рекомендациях производителя авто.

Ожидается, что переход на новую маркировку позволит Украине постепенно приблизить топливный рынок к экологическим стандартам Евросоюза и увеличить использование возобновляемых компонентов в транспортной сфере.

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Всему виной акциз: цены на автогаз в Украине стали выше европейских

Фокус уже сообщал, что подписанный президентом закон предусматривает поэтапный рост акцизного налога на топливо до минимального уровня, принятого в Европейском Союзе: 359/1000 евро/л бензина, 330/1000 евро/л дизеля и 68/1000 евро/л автогаза.

По словам Геннадия Рябцева, Украина обязалась, подписав Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, и в соответствии с ними акцизы, в частности, на нефтепродукты, привести к минимальному уровню, разрешенному в Европейском Союзе.