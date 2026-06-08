Станом на 8 червня українські великі мережі АЗС знизили ціни на бензин, дизель і газ. Проте експертний прогноз на подальшу ситуацію з цінами на пальне невтішний.

Експерт ринку пального Дмитро Льоушкін попередив про ризик різкого стрибка цін на пальне через ситуацію на світовому ринку нафти. А поки ціни на пальне на АЗС 8 червня стабільні, навіть, знижені.

У понеділок українські мережі АЗС вже скоригували вартість пального. Найбільші оператори знизили ціни на бензин та дизель приблизно на 1 грн за літр.

Які ціни на пальне на АЗС 8 червня

OKKO

А-95 Євро — 78,90 грн/л;

Pulls 95 — 81,90 грн/л;

ДП Євро — 87,90 грн/л;

Газ — 46,90 грн/л.

WOG

А-95 Євро — 78,90 грн/л;

Mustang 95 — 81,90 грн/л;

ДП Євро-5 — 87,90 грн/л;

Газ — 46,90 грн/л.

SOCAR

А-95 — 78,99 грн/л;

NANO 95 — 82,99 грн/л;

ДП NANO — 87,99 грн/л;

Газ — 46,99 грн/л.

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"Укрнафта"

А-95 — 74,90 грн/л;

А-92 — 69,90 грн/л;

ДП — 84,90 грн/л;

Газ — 44,90 грн/л.

У приватних мережах OKKO, WOG та SOCAR бензин і дизель подешевшали на 1 грн за літр. У SOCAR також знизили ціну на автогаз. У державній "Укрнафті" дешевшим став дизель, тоді як ціни на стандартний бензин та газ залишилися без змін.

Ормузька протока Фото: Відкриті джерела

Ціни на бензин і дизель можуть зрости вже після літа

На думку експертів, подальша ситуація на ринку залежатиме від розвитку подій на глобальному енергетичному ринку та геополітичної напруги. Водночас є думка, що вже восени 2026 -го ціни можуть суттєво зрости, а вартість дизеля наблизиться до 95 грн за літр. Такий прогноз озвучив паливний експерт і засновник групи компаній "Prime" Дмитро Льоушкін.

За його словами, головними факторами ризику залишаються ситуація на Близькому Сході, нестабільність світового нафтового ринку та сезонне зростання попиту на пальне.

Експерт зазначив, що український ринок швидко реагує на будь-які зміни нафтових котирувань у світі, тому нинішнє тимчасове здешевлення пального може змінитися вже у серпні-жовтні.

Нагадаємо, в Україні запроваджують зміни на АЗС. Цього разу українські заправки переходять на нове європейське маркування пального.