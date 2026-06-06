Водіям приготуватися: в Україні запроваджують зміни на АЗС (фото)

Від 1 липня українські заправки переходять на нове європейське маркування пального.

В Україні влітку запровадять нове маркування пального на автозаправних станціях.Там перейдуть на нові стандарти позначення автомобільного пального відповідно до європейських норм. Про це у розмоваі з Фокусом нагадував заступник директора науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

Запровадження змін на АЗС є частиною адаптації українського ринку до вимог Євросоюзу та передбачає ширше використання біокомпонентів у бензині й дизельному пальному.

Нові стандарти бензину та дизеля: що зміниться на АЗС

Замість звичних назв на колонках заправок з’являться нові маркування:

E5 — бензин із вмістом до 5% біоетанолу;

E10 — бензин із часткою біоетанолу до 10%;

B7 — дизельне пальне з додаванням до 7% біодизеля.

Відео дня

Цифра у позначенні вказує на максимальний відсоток біологічних домішок у паливі.

Маркування, що діє в Європі

Зазначимо, що у країнах ЄС від 2018 року діє наступне маркування пального:

символи E5, E10 і E85 для бензину (в колі);

B7, B10 і XTL — позначки для дизельного палива (в квадраті);

Н2, CNG, LPG та LNG — для газоподібного палива (в ромбі).

Європейське маркування пального Фото: Відкриті джерела

Фахівці ринку палива в Україні зазначають, що більшість автівок, випущених після 2011 року, можуть без проблем використовувати бензин E10. Водночас власникам старіших машин, особливо моделей із карбюраторними двигунами, радять заправлятися пальним E5.

Перевірити сумісність автомобіля з новими типами пального можна як у технічній документації транспортного засобу, на наклейці під люком бензобака, так і у рекомендаціях виробника авто.

Очікується, що перехід на нове маркування дозволить Україні поступово наблизити паливний ринок до екологічних стандартів Євросоюзу та збільшити використання відновлюваних компонентів у транспортній сфері.

Важливо

У всьому винен акциз: ціни на автогаз в Україні стали вищими за європейські

Фокус уже повідомляв, що підписаний президентом закон передбачає поетапне зростання акцизного податку на пальне до мінімального рівня, прийнятого в Європейському Союзі: 359/1000 євро/л бензину, 330/1000 євро/л дизелю та 68/1000 євро/л автогазу.

За словами Геннадія Рябцева, Україна зобов'язалася, підписавши Угоду про асоціацію України з ЄС, і відповідно до них акцизи, зокрема, на нафтопродукти, привести до мінімального рівня, дозволеного в Європейському Союзі.