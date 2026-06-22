У РФ назріває нова криза: літаки почали заправляти бензином для авто, — ЗМІ

У Росії виникла нестача авіаційного бензину для малої авіації. Через зростання цін і проблеми з постачанням оператори легких літаків почали використовувати автомобільний бензин, а галузева асоціація пропонує державне регулювання цін на авіапальне.

Про це повідомило російське видання “Коммерсант” із посиланням на президента Асоціації експлуатантів Ан-2 Володимира Антонова.

За його словами, до кінця червня організація планує звернутися до Мінтрансу РФ із пропозицією запровадити державне регулювання цін на авіагас і авіабензин. В асоціації зазначають, що для малої авіації витрати на пальне становлять ще більшу частку витрат, ніж для великих авіакомпаній.

Особливо складною називають ситуацію з авіаційним бензином. У листі асоціації до Мінтрансу йдеться, що через подорожчання пального учасники ринку змушені використовувати автомобільний бензин, який “не всюди хорошої якості”.

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Генеральний директор авіакомпанії “ЛайтЕйр” Дмитро Торопов заявив, що доступність авіабензину, яка й раніше була низькою, зараз погіршується. За його словами, у великих аеропортах пальне для малої авіації доступне лише в Уфі та Волгограді, а в більшості інших аеропортів пілоти змушені перевозити його самостійно або заправлятися в приватних аероклубах.

Виконавчий директор Асоціації авіаробіт Вадим Циганаш повідомив, що Росавіація пом’якшила вимоги до забезпечення легких літаків пальним і дозволила за певних умов використовувати автомобільний бензин замість авіаційного. За його словами, оператори вже тестують бензин стандарту “Євро-3” на деяких типах літаків. Поки що негативного впливу не зафіксовано, але для остаточних висновків даних недостатньо.

Циганаш зазначив, що наразі ситуація ще не є критичною, однак може стати такою вже протягом місяця. За даними асоціації, запасів авіабензину для літаків, які використовуються в лісоохороні за Уралом, вистачить приблизно на один-півтора місяця.

Водночас частина учасників ринку виступила проти державного регулювання цін. Голова правління Асоціації малих авіапідприємств Сергій Детенишев попередив, що це може лише поглибити дефіцит.

“Ціна може стати директивно низькою, але пального не буде”, — сказав він.

Проблеми з паливом турбують і пасажирські авіакомпанії. За даними джерел “Коммерсанта”, з початку червня в низці регіонів літаки перестали отримувати додаткові обсяги пального на випадок зміни маршруту чи погіршення погоди, що співрозмовники видання вважають першими ознаками майбутнього дефіциту. Раніше уряд РФ заборонив експорт авіагасу до 30 листопада для стабілізації внутрішнього ринку.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму припинили продаж бензину населенню та бізнесу. Від ранку 21 червня пальне на АЗС відпускають лише державним структурам, які забезпечують життєдіяльність і безпеку півострова.

Раніше призначений Росією очільник Севастополя Михайло Развожаєв заявляв про затримки з постачанням пального до міста. На цьому тлі мережа АЗС “ТЕС” припинила відпуск пального водіям за QR-кодами.

За словами Развожаєва, заправка мала здійснюватися лише для транспорту оперативних служб.

Водночас у ніч проти 21 червня в окупованому Криму повідомляли про масштабну атаку безпілотників. Вибухи пролунали в Керчі, Сімферополі та Севастополі.

Крім того, раніше стало відомо, що російські військові посилили охорону перевезень пального на півострові. Бензовози почали супроводжувати мобільні вогневі групи.