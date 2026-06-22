В РФ назревает новый кризис: самолеты начали заправлять автомобильным бензином, — СМИ

В России возникла нехватка авиационного бензина для малой авиации. Из-за роста цен и проблем с поставками операторы легких самолетов начали использовать автомобильный бензин, а отраслевая ассоциация предлагает ввести государственное регулирование цен на авиатопливо.

Об этом сообщило российское издание "Коммерсант" со ссылкой на президента Ассоциации эксплуатантов Ан-2 Владимира Антонова.

По его словам, до конца июня организация планирует обратиться в Минтранс РФ с предложением ввести государственное регулирование цен на авиагас и авиабензин. В ассоциации отмечают, что для малой авиации расходы на топливо составляют ещё большую долю затрат, чем для крупных авиакомпаний.

Ситуацию с авиационным бензином называют особенно сложной. В письме ассоциации в Минтранс говорится, что из-за подорожания топлива участники рынка вынуждены использовать автомобильный бензин, который "не везде хорошего качества".

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Генеральный директор авиакомпании "ЛайтЭйр" Дмитрий Торопов заявил, что доступность авиабензина, которая и раньше была низкой, сейчас ухудшается. По его словам, в крупных аэропортах топливо для малой авиации доступно только в Уфе и Волгограде, а в большинстве других аэропортов пилоты вынуждены перевозить его самостоятельно или заправляться в частных аэроклубах.

Исполнительный директор Ассоциации авиаработников Вадим Цыганаш сообщил, что Росавиация смягчила требования к обеспечению легких самолетов топливом и разрешила при определенных условиях использовать автомобильный бензин вместо авиационного. По его словам, операторы уже тестируют бензин стандарта "Евро-3" на некоторых типах самолетов. Пока негативного воздействия не зафиксировано, но для окончательных выводов данных недостаточно.

Цыганаш отметил, что пока ситуация ещё не является критической, однако может стать таковой уже в течение месяца. По данным ассоциации, запасов авиабензина для самолётов, используемых в лесоохране за Уралом, хватит примерно на один-полтора месяца.

В то же время часть участников рынка выступила против государственного регулирования цен. Председатель правления Ассоциации малых авиапредприятий Сергей Детенишев предупредил, что это может лишь усугубить дефицит.

"Цена может стать директивно низкой, но топлива не будет", — сказал он.

Проблемы с топливом беспокоят и пассажирские авиакомпании. По данным источников "Коммерсанта", с начала июня в ряде регионов самолеты перестали получать дополнительные объемы топлива на случай изменения маршрута или ухудшения погодных условий, что собеседники издания считают первыми признаками грядущего дефицита. Ранее правительство РФ запретило экспорт авиационного топлива до 30 ноября для стабилизации внутреннего рынка.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму приостановили продажу бензина населению и предприятиям. С утра 21 июня топливо на АЗС отпускается только государственным структурам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность полуострова.

Ранее назначенный Россией глава Севастополя Михаил Развожаев заявлял о задержках с поставками топлива в город. На этом фоне сеть АЗС "ТЕС" прекратила отпуск топлива водителям по QR-кодам.

По словам Развожаева, заправка должна была осуществляться исключительно для транспорта оперативных служб.

В то же время в ночь на 21 июня в оккупированном Крыму сообщалось о масштабной атаке беспилотников. Взрывы прогремели в Керчи, Симферополе и Севастополе.

Кроме того, ранее стало известно, что российские военные усилили охрану перевозок топлива на полуострове. Бензовозы стали сопровождать мобильные огневые группы.