Світові ціни на нафту знизилися, але цінники на українських АЗС не поспішають кардинально переписувати. Експерт Володимир Омельченко пояснив причини та оцінив потенціал зниження цін на пальне.

Попри суттєве падіння світових цін на нафту, українські мережі автозаправних станцій знижують вартість пального значно повільніше, ніж цього можна було б очікувати. На це звернув увагу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, нинішня ситуація свідчить про значний розрив між зовнішніми ринковими тенденціями та цінами, які бачать українські водії на стелах АЗС.

Нафта здешевшала, але водії не відчули цього

У першій половині червня світовий нафтовий ринок продемонстрував помітне зниження. Ціни на нафту Brent після нещодавнього зростання опустилися до діапазону 76–79 доларів за барель.

Слідом за нафтою знизилися й європейські котирування на нафтопродукти, а також імпортний паритет для українського ринку.

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Наразі роздрібні ціни на бензин А-95 та дизель в Україні реагують на ці зміни дуже повільно. Зниження, яке відбулося останніми тижнями, переважно обмежується 15–50 коп. за літр пального.

Маржа на дизель наблизилася до рекорду

Омельченко звернув увагу на показник розрахункової роздрібної маржі, який демонструє різницю між імпортною вартістю пального та ціною продажу на АЗС.

За даними НТЦ "Психея", станом на 16 червня розрахункова маржа на дизельне пальне сягнула 15,15 грн за літр. Для порівняння, історичний максимум становив 16,20 грн за літр, а середнє значення за попередні роки наблизилося до 8,95 грн за літр.

Ще два місяці тому цей показник перебував на рівні приблизно 1 грн за літр.

Експерт наголошує, що ці цифри самі собою не свідчать про порушення чи змову між операторами ринку, однак вказують на значний ціновий дисбаланс.

Світова нафта подешевшала, але АЗС не поспішають знижувати ціни Фото: pexels.com

Чому пальне дешевшає повільно

Серед основних причин Омельченко називає асиметричну реакцію ринку.

За його словами, коли світові ціни на нафту зростають, українські АЗС доволі швидко переглядають свої прайси. Натомість під час зниження котирувань часто лунають пояснення про необхідність реалізувати дорожчі запаси, закуплені раніше.

Також експерт звертає увагу на активне використання програм лояльності, бонусів та кешбеків. Частина мереж надає знижки через мобільні застосунки, тоді як офіційні ціни на стелах залишаються високими.

Також зазначається, що на ринку зберігається значна різниця між преміальними та бюджетними мережами АЗС. У середині червня вона сягала 7–8 грн за літр, що, на думку експерта, свідчить про наявність простору для подальшого здешевлення.

Наскільки ще можуть впасти ціни на пальне

За оцінкою Омельченка, якщо нафта Brent утримається в межах 75–80 доларів за барель, а європейські котирування не почнуть зростати, український ринок має резерв для подальшого зниження цін.

Насамперед це стосується преміальних мереж.

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"Для частини операторів потенціал справедливого здешевлення становить ще приблизно 2–4 гривні на літрі", — зазначає експерт.

На його думку, прискорити зниження цін може конкуренція між мережами, активніший вибір водіями дешевших заправок, а також більша прозорість формування вартості пального.

Омельченко підкреслює, що зниження цін у відповідь на здешевлення нафти є нормальним механізмом ринкової економіки, а тому українські споживачі мають право очікувати більш помітної реакції від операторів АЗС.

Нагадаємо, 18 червня ціни на нафту впали до найнижчого рівня з початку війни з Іраном. Також йшлося про те, що Трамп пообіцяв запровадити санкції проти РФ.