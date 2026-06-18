Світові ціни на нафту впали до березневого рівня: у чому причина

Сполучені Штати Америки та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни. Документ уже набрав чинності, і світовий ринок нафти вже відреагував на це.

18 червня ціни на нафту впали до найнижчого рівня з початку війни з Іраном, повідомляє Reuters. Це зумовлено пунктами угоди, в яких, серед іншого, йдеться не лише про припинення конфлікту, а й про відновлення роботи Ормузької протоки та послаблення санкцій щодо Тегерана

У четвер ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $1,02, або на 1,28%, до $78,53 за барель, що є найнижчим рівнем з 2 березня.

Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate впала на 1,48 долара, або на 1,93 %, до 75,31 долара за барель. Це найбільше падіння ціни з 4 березня.

"Розпродаж тривав, оскільки енергетичні ринки продовжували агресивно враховувати в цінах швидше, ніж очікувалося, повернення іранської нафти після нещодавнього меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном", — зазначив аналітик ринку IG Тоні Сікамор.

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Меморандум із 14 пунктів започатковує 60-денний період переговорів, протягом якого Іран забезпечить безперешкодний прохід через Ормузьку протоку — ключовий маршрут для транспортування нафти та газу. Угода передбачає відновлення пропускної спроможності протоки в повному обсязі протягом 30 днів.

Попередня угода відкладає вирішення багатьох складних питань, таких як ядерна програма Ірану, а також вимагає від США та їхніх партнерів розробити план фінансування відновлення Ірану на суму 300 мільярдів доларів.

Поки аналітики очікують на поступове відновлення потоків через Ормузьку протоку, експерти не впевнені, що ціни на нафту не так швидко впадуть до довоєнного рівня навіть за умови відновлення попиту та поповнення запасів.

Інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що експорт із країн Перської затоки нормалізується до довоєнного рівня до кінця липня, а видобуток нафти відновиться до жовтня. Нормалізація експорту до довоєнного рівня може бути досягнута за умови збільшення потоків через Ормузьку протоку на 13 мільйонів барелів на добу з поточного рівня до приблизно 70% від довоєнного рівня.

У свою чергу, BNP Paribas вважає, що 75 доларів за барель — це "межа" зниження ціни.

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