Мировые цены на нефть рухнули до мартовских показателей: в чем причина

Соединённые Штаты Америки и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны. Документ уже вступил в силу, и мировой рынок нефти уже отреагировал на это.

18 июня цены на нефть упали до самого низкого уровня с начала войны с Ираном, сообщает Reuters. Это обусловлено пунктами соглашения, в которых среди прочего, говорится не только о прекращении конфликта, но и возобновлении работы Ормузского пролива и ослаблении санкций в отношении Тегерана

В четверг фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $1,02, или на 1,28%, до $78,53 за баррель, что является самым низким уровнем со 2 марта.

Американская нефть марки West Texas Intermediate упала на $1,48 доллара, или на 1,93%, до $75,31 доллара за баррель. Это максимальное падение цены с 4 марта.

"Распродажа продолжилась, поскольку энергетические рынки продолжали агрессивно закладывать в цены более быстрое, чем ожидалось, возвращение иранской нефти после недавнего меморандума о взаимопонимании между США и Ираном", — отметил аналитик рынка IG Тони Сикамор.

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Меморандум из 14 пунктов начинает 60-дневный период переговоров, в течение которого Иран разрешит беспрепятственный проход через Ормузский пролив, ключевой маршрут для транспортировки нефти и газа. Соглашение предусматривает восстановление пропускной способности пролива в полном объеме в течение 30 дней.

Предварительное соглашение откладывает решение многих сложных вопросов, таких как ядерная программа Ирана, а также требует от США и их партнеров разработать план финансирования восстановления Ирана на сумму $300 миллиардов.

Пока аналитики ожидают постепенного восстановления потоков через Ормузский пролив, эксперты не уверены, что цены на нефть не так быстро упадут до довоенного уровня даже при условии восстановления спроса и пополнения запасов.

Инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что экспорт из стран Персидского залива нормализуется до довоенного уровня к концу июля, а добыча нефти восстановится к октябрю. Нормализация экспорта до довоенного уровня может быть достигнута при увеличении потоков через Ормузский пролив на 13 миллионов баррелей в сутки с текущего уровня до примерно 70% от довоенного уровня.

В свою очередь BNP Paribas считает, что $75 за баррель — это "потолок" снижения цены.

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