"Спимо в машинах заради бензину": в окупованому Криму поглиблюється дефіцит пального та каністр

Після атак ЗСУ на окупованому півострові проблеми з паливом стають дедалі помітнішими. Місцеві жителі пересідають на велосипеди, ночами стоять у чергах на заправках і очікують, що ситуація ще погіршиться.

Журналісти Point Media поспілкувалися з деякими мешканцями Севастополя, зокрема з працівницею однієї з місцевих заправок, і ті розповіли, як змінилося життя міста та всього окупованого півострова за останні тижні.

Філіп, мешканець Севастополя, заявив, що в місті немає бензину і не обслуговуються навіть паливні картки для компаній. Сам він заправив машину на 20 літрів і залишив її у дворі. На роботу він їздить на велосипеді: "Намагаюся без потреби не сідати за кермо. Залишаю запас на чорний день".

За його словами, черги на заправках тягнуться на кілька кілометрів: "Люди стоять вночі, вранці, ввечері — цілий день. Особливо багато таксистів. Можна простояти кілька годин і дізнатися, що бензин закінчився".

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Ще один мешканець Севастополя, Артем, підтвердив, що черги на заправках не стають меншими, а багато його знайомих пересіли на велосипеди та громадський транспорт, який тепер курсує переповненим. А кількість автомобілів на дорогах значно зменшилася.

Дар’я, працівниця АЗС у Севастополі, розповіла, як зараз відбувається заправка автомобіля в окупованому Криму.

"З неділі заправляємо за QR-кодами, з 9 до 21 години або доки не вичерпається добовий ліміт. Люди під’їжджають до колонки, показують QR-код, контролер його скасовує, після чого людина йде до каси й оплачує не більше 20 літрів пального", — розповіла вона.

Але, як і слід було очікувати, бензину не вистачає на всіх, і коли він закінчується, починаються скандали: "У людей, які простояли в черзі кілька годин і не змогли заправитися, трапляються нервові зриви та неконтрольовані істерики. Коли зателефонував начальник і сказав припинити продаж, один чоловік так кричав і лаявся, що я думала, у нього станеться інсульт. На іншій заправці, кажуть, була бійка, викликали поліцію та швидку".

Несподівано, окрім дефіциту бензину, з’явився дефіцит каністр. Тепер за бензином їздять до сусідніх міст, і літр обходиться в 180–250 рублів.

"Люди їдуть на материк кількома машинами. Один їде через міст, заправляє каністри, решта чекають. Потім усе це продається вже в Севастополі. Такий тепер бізнес", — розповів мешканець Севастополя.

Дефіциту продуктів у Криму поки що немає, але цукор, рис і гречку вже розкупили. Також спостерігався ажіотаж навколо яєць, які купували по кілька лотків.

Також кримчани скаржаться на постійні повітряні тривоги: "Обстріли почастішали, тривога — в середньому п’ять разів на день. Діти в дитячих садках майже цілий день сидять у підвалі. Я вже жартую, що вожу дітей не в садок, а в підвал. Усі, хто живе на околицях міста або близько до моря, регулярно чують вибухи".

Ще один місцевий мешканець розповів, що, повертаючись із Сімферополя, електричку зупинили в Інкермані через повітряну тривогу, і йому довелося їхати до міста на велосипеді.

Але при цьому на півострові все одно не обговорюють першопричину проблем: "Паливну кризу обговорюють абсолютно всі мої знайомі. Але обговорюють не причини, а де купити бензин, як отримати QR-код і де заправитися. Якщо спробувати порушити тему відповідальності влади, це ні до чого доброго не призведе. У моєму колі спілкування навіть лоялісти в паніці. Чекають на погіршення ситуації".

"Причини всі добре знають, але поза Telegramом не обговорюємо, щоб не наразитися на проблеми. Проблеми зі зв’язком та блокуваннями дедалі більше підштовхують до того, щоб виїхати", — розповів мешканець Севастополя.

Інші кажуть, що Крим перебуває в блокаді: "Зараз є лише одне почуття. За класикою, це слово з шести літер, що означає повне крах надії. Друга літера — "і". І це не "фіаско".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Крим "перетвориться на острів", і анонсував "веселі події".

Також "Фокус" повідомляв про дефіцит продуктів у Криму. Там у супермаркетах з’явилися оголошення про те, що товари продаються в обмежених кількостях — по одній упаковці на особу.