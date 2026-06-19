Мировые цены на нефть снизились, но на украинских АЗС не спешат кардинально пересматривать цены. Эксперт Владимир Омельченко объяснил причины и оценил потенциал снижения цен на топливо.

Несмотря на значительное падение мировых цен на нефть, украинские сети автозаправочных станций снижают стоимость топлива значительно медленнее, чем можно было бы ожидать. На это обратил внимание директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, нынешняя ситуация свидетельствует о значительном разрыве между внешними рыночными тенденциями и ценами, которые видят украинские водители на вывесках АЗС.

Нефть подешевела, но водители этого не почувствовали

В первой половине июня мировой нефтяной рынок продемонстрировал заметное снижение. Цены на нефть марки Brent после недавнего роста опустились до диапазона 76–79 долларов за баррель.

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Вслед за нефтью снизились и европейские котировки на нефтепродукты, а также импортный паритет для украинского рынка.

В настоящее время розничные цены на бензин А-95 и дизельное топливо в Украине реагируют на эти изменения очень медленно. Снижение, наблюдавшееся в последние недели, в основном ограничивается 15–50 коп. за литр топлива.

Маржа на дизельное топливо приблизилась к рекордному уровню

Омельченко обратил внимание на показатель расчетной розничной маржи, который отражает разницу между импортной стоимостью топлива и ценой продажи на АЗС.

По данным НТЦ "Психея", по состоянию на 16 июня расчетная маржа на дизельное топливо достигла 15,15 грн за литр. Для сравнения: исторический максимум составлял 16,20 грн за литр, а среднее значение за предыдущие годы приблизилось к 8,95 грн за литр.

Еще два месяца назад этот показатель составлял около 1 грн за литр.

Эксперт отмечает, что эти цифры сами по себе не свидетельствуют о нарушениях или сговоре между операторами рынка, однако указывают на значительный ценовой дисбаланс.

Мировая нефть подешевела, но АЗС не спешат снижать цены Фото: pexels.com

Почему топливо дешевеет медленно

Среди основных причин Омельченко называет асимметричную реакцию рынка.

По его словам, когда мировые цены на нефть растут, украинские АЗС довольно быстро корректируют свои прайсы. Зато при снижении котировок часто звучат объяснения о необходимости реализовать более дорогие запасы, закупленные ранее.

Кроме того, эксперт обращает внимание на активное использование программ лояльности, бонусов и кэшбэков. Некоторые сети предоставляют скидки через мобильные приложения, в то время как официальные цены на стеллажах остаются высокими.

Также отмечается, что на рынке сохраняется значительная разница между премиальными и бюджетными сетями АЗС. В середине июня она достигала 7–8 грн за литр, что, по мнению эксперта, свидетельствует о наличии потенциала для дальнейшего снижения цен.

Насколько ещё могут упасть цены на топливо

По оценке Омельченко, если цена на нефть марки Brent удержится в пределах 75–80 долларов за баррель, а европейские котировки не начнут расти, у украинского рынка есть резерв для дальнейшего снижения цен.

В первую очередь это касается премиальных сетей.

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"Для части операторов потенциал обоснованного снижения цен составляет ещё около 2–4 гривен за литр", — отмечает эксперт.

По его мнению, ускорить снижение цен может конкуренция между сетями, более активный выбор водителями более дешевых заправок, а также большая прозрачность формирования стоимости топлива.

Омельченко подчеркивает, что снижение цен в ответ на удешевление нефти является нормальным механизмом рыночной экономики, и поэтому украинские потребители вправе ожидать более заметной реакции со стороны операторов АЗС.

Напомним, 18 июня цены на нефть упали до самого низкого уровня с начала войны с Ираном. Также сообщалось, что Трамп пообещал ввести санкции против РФ.