Цели на Google Maps: "Флеш" предупредил об ударах РФ по украинским торговым сетям

Советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов прокомментировал серию ударов Украины по складам маркетплейса и логистической компании Wildberries, которые произошли в июле. По мнению Бескрестнова, следует ожидать усиления атак России на украинские торговые сети. Впрочем, существует вероятность, что украинцы пострадают меньше, чем россияне. Чем особенны российские обстрелы и каковы будут последствия для Украины?

Пост "Флеша" появился на странице в Facebook днем 29 июля, после утренних сообщений в соцсетях о попадании по очередному складу Wildberries в Рязани. Советник президента опубликовал кадры с места поражения, расположенного на расстоянии 500 км от Украины. На видео — облако дыма над белыми складами товаров площадью около 170 тыс. кв. м, а вокруг — группа россиян, наблюдающих за пожаром внутри. Бескрестнов написал, что можно ожидать усиления ударов РФ по аналогичным целям в Украине. Чиновник привел два аргумента, почему украинцы и украинские торговые сети понесут меньшие последствия, чем россияне.

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"Флеш" отметил, что уже сегодня россияне обсуждают сокрушительные удары по Украине и используют для этого открытые спутниковые данные.

"Будут ли они атаковать еще больше наших объектов? Наверное, будут. Российские блогеры и СМИ даже публично выбирают какие-то там цели на Google Maps", — говорится в посте.

По мнению Бескрестнова, украинцев спасет то, что отечественные торговые сети разбросаны мелкими точками по всей стране, и поэтому ущерб будет меньше, чем в случае попадания по крупным логистическим складам. Кроме того, предприниматели реагируют быстро, и даже если на одном складе и были скопления товаров, то их, по всей видимости, уже развезли по более мелким, добавил он.

"Не мы начали эту войну и не мы начали уничтожать склады (например, "Новой почты" или АТБ). Если они будут продолжать террор, мы найдем, чем и как ответить", — подчеркнул "Флеш".

Обстрелы Украины — "Флеш" об ударах РФ по инфраструктуре 29 июля Фото: Скриншот

Обстрелы Украины — подробности ударов РФ по инфраструктуре

Отметим, что Фокус писал о серии ударов РФ по магазинам, торговым центрам, складам почтовых операторов и автозаправочным станциям. Например, 26 июля россияне нанесли удар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Кривом Роге. На видео с последствиями удара — облако дыма над торговыми залами. СМИ уточнили, что в гипермаркете работало около 400 человек: раненых не было. В тот же день россияне обстреляли Чернигов и попали в магазин АТБ: погибли два человека, среди них — 10-летняя девочка.

Между тем эксперты сообщили о последствиях "охоты" ВС РФ на АЗС в регионах, находящихся в зоне досягаемости российских дронов. В середине июля выяснилось, что противник вывел из строя 200 из 5 тыс. украинских заправок. Кроме того, появилось заявление харьковского депутата, который заявил об отсутствии работающих АЗС на пути из Харькова в Полтаву: в Харьковской ОГА впоследствии опровергли это утверждение.

Напоминаем, что вечером 28 июля стало известно о закрытии торгового центра оптовой сети в Запорожье, расположенного в 20 км от линии боевых действий на юге.