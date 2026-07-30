В Киеве после ракетного удара РФ горит легендарный рынок, — социальные сети (видео)

После ракетного удара российских войск по Киеву вспыхнули пожары. В сети пишут, что один из них произошёл на территории легендарного рынка возле станции метро в Оболонском районе.

Местные Telegram-каналы сообщают, что сильный пожар охватил рынок "Почайна" (ранее "Петровка"), расположенный недалеко от одноимённой станции метро. В сети появились кадры возгорания.

Пожар на территории рынка "Почайна" после ракетного удара со стороны РФ

В сети пишут, что на территории рынка масштабно горят торговые ряды. Однако на момент публикации местные власти не предоставили официальных подтверждений или других подробностей.

Напомним, что рынок "Почайна" считается одним из крупнейших книжных рынков Украины. В настоящее время он объединяет книжный базар, где собираются букинисты, а также рынок одежды, товаров для дома и большой блошиный рынок.

Россияне атаковали столицу баллистическими ракетами — что известно

Стоит отметить, что перед этим мэр Киева Виталий Кличко сообщил о первых последствиях вражеской атаки на столицу. В частности, он написал, что пожары вспыхнули в Оболонском и Святошинском районах Киева. В обоих районах возгорания были зафиксированы на территориях нежилой застройки, сообщил мэр.

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Позже Кличко сообщил, что в Святошинском районе также произошло возгорание в гаражном кооперативе. Других подробностей о последствиях вражеского обстрела местные власти пока не раскрывали.

В Киевской городской военной администрации также сообщили, что по состоянию на 03:00 подтверждена гибель как минимум одного человека в результате атаки на столицу.

Стоит отметить, что вечером 29 июля Владимир Зеленский предупредил о завершении врагом подготовки к массированной атаке на Украину.

Кроме того, о массированном обстреле со стороны России в ближайшее время предупреждали мониторинговые каналы.