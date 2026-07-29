Россияне стягивают самолеты: мониторинговые каналы предупреждают о возможном ракетном обстреле

О массированном ракетном ударе по Украине предупреждали уже давно, но сейчас мониторинговые каналы сообщают о беспрецедентной активности на аэродроме "Оленья", откуда россияне вылетают, чтобы бомбить украинские города.

Так, мониторинговый канал "Украинский Енот", который оперативно сообщает о воздушных тревогах и передвижениях российских баллистических ракет, сообщает, что в настоящее время осуществляется перелёт как минимум пяти самолётов ТУ-95МС с аэродрома "Украинка" в Амурской области на аэродром "Оленья" на Кольском полуострове.

"Кроме того, на аэродроме "Украинка" находятся 5–7 самолетов ТУ-160, готовых к применению. По данным разведки, к удару также могут быть привлечены до 4 носителей крылатых ракет "Калибр". Предупреждение распространяется на территорию Киевской области и город Киев", — отметил он и сообщил, что следует ожидать атаки в ночь на 30 августа.

Відео дня

Эту информацию также подтвердил журналист Андрей Смолий.

"Ночь. Снова существует угроза удара, который рашисты откладывали уже 5 дней. Планируется применение баллистических ракет и самолетов ТУ-95/160", — отметил он.

Такие же данные приводятся мониторинговым каналом "Николаевский Ванек". Он уверен, что угроза для Киева и Киевской области повышена.

Эту же информацию подтверждают и другие мониторинговые каналы. Официальной информации пока нет, но киевлян призывают внимательно относиться к воздушным тревогам этой ночью.

Напомним, в ночь на 28 июля в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. В направлении столицы было зафиксировано движение вражеских беспилотников.

А 24 июля Вооруженные силы РФ запустили по Украине около трёх баллистических ракет. Киевляне и жители Киевской области услышали около десятка взрывов, а Воздушное командование подтвердило попадание двух ракет. Впоследствии стало известно, что россияне поразили выставку дронов в Бучанском районе Киевской области