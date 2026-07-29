Росіяни стягують літаки: моніторингові канали попереджають про ймовірний ракетний обстріл

Про масований ракетний удар по Україні попереджали вже давно, але зараз моніторингові канали розповідають про небувалу активність на аеродромі "Оленья", звідки росіяни вилітають бомбити українські міста.

Так, моніторинговий канал "Український Єнот", який оперативно сповіщає про повітряні тривоги та рух російських балістичних ракет, пише, що наразі здійснюється переліт щонайменше п'ятьох бортів ТУ-95мс з аеродрому "Украинка" в Амурській області на аеродром "Оленья" на Кольському півострові.

"Також на аеродромі "Украинка" готових до застосування 5-7 бортів ТУ-160. За інформацією розвідки, також до удару можуть бути залучені до 4 носіїв крилатих ракет "Калібр". Попередження діє на територію Київської області та місто Київ", — зазначив він і повідомив, що слід чекати атаки у ніч на 30 серпня.

Також цю інформацію підтвердив журналіст Андрій Смолій.

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"Ніч. Знов є загроза удару, який рашисти відкладали вже 5 днів. Планується застосування балістики та бортів ТУ95/160", — зазначив він.

Такі ж дані у моніторингового каналу "Николаевский Ванек". Той впевнений, що загроза підвищена для Києва та Київської області.

Цю ж інформацію підтверджують і інші моніторингові канали. Офіційної інформації наразі немає, але киян закликають бути уважними до повітряних тривог цієї ночі.

Нагадаємо, у ніч на 28 липня у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У напрямку столиці було зафіксовано рух ворожих безпілотників.

А 24 липня ЗС РФ запустили по Україні близько трьох балістичних ракет. Кияни та жителі Київської області почули близько десятка вибухів, а Повітряне командування підварило влучання двох ракет. Згодом стало відомо, що росіяни влучили по виставці дронів у Бучанському району Київської області