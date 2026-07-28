У Києві пролунали вибухи: росіяни атакували столицю "Шахедами"

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У напрямку столиці було зафіксовано рух ворожих безпілотників.

Вибухи у Києві почали лунати близько 01:00 години у ніч на 28 липня. Повітряні сили та моніторингові канали перед цим попереджали про рух ворожих дронів у напрямку Києва. Фокус зібрав усе, що відомо про нічну атаку росіян.

За даними Повітряних сил, ворог застосував для атаки реактивні дрони. Вони рухалися із Золотоніського району Черкащини спершу у напрямку Канева, а звідти взяли курс у напрямку Ржищева та Обухова на Київщині. Звідти безпілотники полетіли на Київ, попередили Повітряні сили.

Карта повітряних тривог станом на 01:00 годину 28 липня Фото: Скрін

Через кілька хвилин ЗМІ повідомили, що у Києві чутно звуки вибухів. Журналіст Андрій Смолій писав, що дрони рухалися низько і загалом їх було щонайменше 4. Однак офіційно поки що військові не розповідали подробиць нічної атаки.

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Також у цей час у низці регіонів було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Брянської області РФ. Повітряні сили фіксували рух ворожої ракети на Київщині, яка рухалася у бік Макарова.

Інформації щодо наслідків російської атаки на Київ на момент публікації не було. Згодом у столиці та по областях оголосили відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, 27 липня у Дніпрі стався витік аміаку внаслідок російського удару: люди писали, що у місті "нічим дихати".

Також в ОВА повідомили 27 липня, що росіяни атакували Запоріжжя КАБами: внаслідок удару відомо про загиблого та постралих.