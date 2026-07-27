У Дніпрі після удару РФ стався витік аміаку: люди кажуть, що в місті "нічим дихати" (відео)

Після російської атаки на Дніпро жителі міста почали скаржитися на різкий запах аміаку в одному з районів. У ДСНС підтвердили, що через удар було пошкоджено аміакопровід на території підприємства.

Як повідомляють у місцевих Telegram-каналах, після ранкової російської атаки в районі кінця проспекту Слобожанського відчувався сильний запах аміаку. За словами очевидців, різкий запах був настільки інтенсивним, що людям було важко виходити з квартир і перебувати на вулиці.

На поширеному відео один із місцевих жителів розповідає, що після удару багато людей прикривали ніс і рот, оскільки, за його словами, "нічим дихати", а різкий запах подразнював очі.

"Після прильоту всі стоять, прикривають ніс, бо дихати нічим. Запах дуже різкий, очі просто виїдає. Подивіться, люди йдуть, закривають рот і ніс", — розповідає місцевий житель на відео.

Відео дня

У пресслужбі ДСНС, як передає "Суспільне", повідомили, що внаслідок ранкової атаки РФ на одне з підприємств Дніпра було пошкоджено трубопровід аміаку.

Рятувальники оперативно ліквідували наслідки аварії: перекрили засувки ємностей та повністю зупинили витік аміаку. У відомстві наголосили, що наразі загрози для населення немає, а концентрація аміаку в повітрі перебуває під постійним контролем фахівців.

Водночас портал SaveEcoBot зафіксував помірний рівень забруднення повітря в районі вулиці Макова, 12, та вулиці Великої Діївської, 32а. Індекс якості повітря за показником PM2.5 у цих локаціях становить 51.

Якість повітрян у Дніпрі станом на 9 ранку 27 липня Фото: Скриншот

Такий показник відповідає помірному рівню забруднення. Для більшості людей він не становить небезпеки, однак у людей із підвищеною чутливістю під час тривалого перебування на відкритому повітрі може виникати незначний дискомфорт.

Удар РФ по Дніпропетровській області — що про це відомо

Як розповів у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, у ніч на 27 липня російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками.

Внаслідок атаки на території приватного домоволодіння виникла пожежа. Вибуховою хвилею були пошкоджені вікна у кількох багатоповерхових будинках, а також понівечені автомобілі та магазин. Спочатку інформація про постраждалих уточнювалася.

За словами очільника ОВА, цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили 15 ворожих безпілотників у різних районах Дніпропетровської області.

Удар ЗС РФ по Дніпру 27 липня Фото: Дніпропетровська ОДА

Згодом Ганжа оприлюднив уточнену інформацію про наслідки атаки. За його словами, в області постраждали двоє людей, серед яких дитина. Загалом протягом доби російські війська понад 20 разів атакували чотири райони області, застосовуючи безпілотники, артилерію та керовані авіабомби.

У Дніпрі внаслідок обстрілу були пошкоджені підприємство, багатоквартирні будинки, магазини та автомобілі.

На Нікопольщині під ворожим вогнем опинилися Нікополь і Марганецька громада. Там пошкоджено дитячий садок, об'єкти інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, а також хлібний кіоск. Поранення дістали двоє людей, серед яких 6-річний хлопчик. Ще одна 59-річна жінка проходитиме амбулаторне лікування.

На Синельниківщині російські війська завдали ударів по районному центру, Васильківській та Дубовиківській громадах. Унаслідок атаки пошкоджені гімназія, підприємство та приватний житловий будинок. Крім того, у Павлограді через російський обстріл сталася пожежа.

Нагадаємо, що цієї ж ночі російські війська завдали удару керованими авіабомбами по передмістю Запоріжжя. Внаслідок атаки загинув 67-річний чоловік, ще кілька людей дістали поранення, а з-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники деблокували 22-річного чоловіка, який майже не постраждав.

Також 26 липня Фокус писав, що російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками, внаслідок чого сталася масштабна пожежа в будівельному гіпермаркеті "Епіцентр". За даними місцевої влади, рятувальники локалізували займання, а інформації про постраждалих на той момент не надходило.