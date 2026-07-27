В Днепре после удара РФ произошла утечка аммиака: люди говорят, что в городе "нечем дышать" (видео)

После российского удара по Днепру жители города начали жаловаться на резкий запах аммиака в одном из районов. В ГСЧС подтвердили, что в результате удара был поврежден аммиакопровод на территории предприятия.

Как сообщается в местных Telegram-каналах, после утренней российской атаки в районе конца проспекта Слобожанского ощущался сильный запах аммиака. По словам очевидцев, резкий запах был настолько интенсивным, что людям было трудно выходить из квартир и находиться на улице.

На широко распространенном видео один из местных жителей рассказывает, что после взрыва многие люди прикрывали нос и рот, поскольку, по его словам, "нечем дышать", а резкий запах раздражал глаза.

"После прилета все стоят, зажимают нос, потому что дышать нечем. Запах очень резкий, глаза просто выжигает. Посмотрите, люди идут, закрывают рот и нос", — рассказывает местный житель на видео.

Відео дня

В пресс-службе ГСЧС, как сообщает "Суспільне", сообщили, что в результате утренней атаки РФ на одно из предприятий Днепра был поврежден трубопровод аммиака.

Спасатели оперативно ликвидировали последствия аварии: перекрыли задвижки резервуаров и полностью остановили утечку аммиака. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время угрозы для населения нет, а концентрация аммиака в воздухе находится под постоянным контролем специалистов.

В то же время портал SaveEcoBot зафиксировал умеренный уровень загрязнения воздуха в районе улицы Макова, 12, и улицы Великой Диевской, 32а. Индекс качества воздуха по показателю PM2,5 в этих местах составляет 51.

Качество воздуха в Днепре по состоянию на 9 утра 27 июля Фото: Скриншот

Такой показатель соответствует умеренному уровню загрязнения. Для большинства людей он не представляет опасности, однако у людей с повышенной чувствительностью при длительном пребывании на открытом воздухе может возникать незначительный дискомфорт.

Удар РФ по Днепропетровской области — что об этом известно

Как сообщил в своём Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, в ночь на 27 июля российские войска атаковали Днепр ударными беспилотниками.

В результате атаки на территории частного домовладения возник пожар. Взрывная волна повредила окна в нескольких многоэтажных домах, а также повредила автомобили и магазин. Сначала информация о пострадавших уточнялась.

По словам главы ОГА, этой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 15 вражеских беспилотников в различных районах Днепропетровской области.

Удар ВС РФ по Днепру 27 июля Фото: Днепропетровская ОГА

Впоследствии Ганжа обнародовал уточненную информацию о последствиях атаки. По его словам, в области пострадали два человека, в том числе ребенок. Всего за сутки российские войска более 20 раз наносили удары по четырём районам области, применяя беспилотники, артиллерию и управляемые авиабомбы.

В Днепре в результате обстрела были повреждены предприятие, многоквартирные дома, магазины и автомобили.

В Никопольском районе под вражеским обстрелом оказались город Никополь и Марганецкая община. Там повреждены детский сад, объекты инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, а также хлебный киоск. Ранения получили два человека, в том числе 6-летний мальчик. Еще одна 59-летняя женщина будет проходить амбулаторное лечение.

В Синельниковском районе российские войска нанесли удары по районному центру, Васильковской и Дубовиковской общинам. В результате атаки были повреждены гимназия, предприятие и частный жилой дом. Кроме того, в Павлограде из-за российского обстрела произошел пожар.

Напомним, что в эту же ночь российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по пригороду Запорожья. В результате атаки погиб 67-летний мужчина, ещё несколько человек получили ранения, а из-под завалов разрушенного частного дома спасатели извлекли 22-летнего мужчину, который почти не пострадал.

Кроме того, 26 июля Фокус сообщал, что российские войска атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками, в результате чего в строительном гипермаркете "Эпицентр" произошел масштабный пожар. По данным местных властей, спасатели локализовали возгорание, а информации о пострадавших на тот момент не поступало.