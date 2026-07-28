В Киеве прогремели взрывы: россияне атаковали столицу "Шахедами"

В Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. В направлении столицы было зафиксировано движение вражеских беспилотников.

Взрывы в Киеве начали раздаваться около 01:00 ночи 28 июля. Воздушные силы и мониторинговые каналы перед этим предупреждали о движении вражеских дронов в направлении Киева. Фокус собрал всю известную информацию о ночной атаке россиян.

По данным Воздушных сил, противник применил для атаки реактивные дроны. Они двигались из Золотоношского района Черкасской области сначала в направлении Канева, а оттуда взяли курс на Ржищев и Обухов в Киевской области. Оттуда беспилотники направились на Киев, предупредили Воздушные силы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 01:00 28 июля Фото: Скрін

Через несколько минут СМИ сообщили, что в Киеве слышны звуки взрывов. Журналист Андрей Смолий писал, что дроны летели низко и всего их было не менее 4. Однако официально военные пока не сообщали подробностей ночной атаки.

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Кроме того, в это время в ряде регионов была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического оружия из Брянской области РФ. Воздушные силы зафиксировали движение вражеской ракеты в Киевской области, которая направлялась в сторону Макарова.

На момент публикации информации о последствиях российского нападения на Киев не поступало. Впоследствии в столице и по областям объявили отбой воздушной тревоги.

Напомним, 27 июля в Днепре произошла утечка аммиака в результате российского удара: люди писали, что в городе "нечем дышать".

Кроме того, 27 июля в ОГА сообщили, что россияне атаковали Запорожье КАБ: в результате удара есть погибший и пострадавшие.