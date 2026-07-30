"Впервые за долгое время": по Радушному ударила северокорейская ракета, — Зеленский (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ракета, поразившая многодетную семью в Радушном, была произведена в Северной Корее. По словам Зеленского, в жилой дом попала северокорейская баллистическая ракета, но тип средства поражения еще устанавливается. Что рассказал глава государства об очередном военном преступлении РФ, произошедшем в ночь на 30 июля?

Режим кремлевского диктатора Путина объединился с режимом КНДР с целью получения ракет, которыми россияне убивают украинцев, говорится в вечернем обращении Зеленского от 30 июля. Атаку РФ осудили многие страны, но главное, чтобы это были не только соболезнования или осуждение, а реальная помощь, сказал он. Глава государства уточнил, что ожидает предоставления средств ПВО для защиты людей.

"Самое главное — все-таки не просто сочувствие и не просто осуждение, а ракеты для ПВО и именно такое давление на Россию, которое может остановить эту бессмысленную российскую войну, все их удары и террор", — прозвучало в обращении.

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Зеленский перечислил, что необходимо Украине для защиты от ударов РФ: это ракеты для ЗРК Patriot, а также для комплексов ПВО NASANS, IRIS-T, Hawk и других.

Удар по Радушному — что произошло 30 июля

Отметим, что в ночь на 30 июля произошел массированный обстрел Украины, в ходе которого Россия нанесла удар по поселку Радушное под Кривым Рогом. Атака произошла около 2 часов ночи: слышались два взрыва в Винницкой области и один — в Днепропетровской. В соцсетях появились кадры пожара: сообщалось, что под руинами дома находится много детей. Утром военная администрация сообщила, что россияне убили членов многодетной семьи Артема и Елены Вороновых: погибли шестеро, из них трое — дети. Выжил старший сын, сообщили в сети.

Удар по Радушному — спасатели на месте удара по семье Вороновых, произошло 30 июля Фото: ГСЧС

Президент Зеленский и Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 30 июля россияне выпустили по украинцам более 70 ракет различных типов, а также дроны. Как заявил представитель воздушного командования Юрий Игнат, ВС РФ нанесли удары ракетами "Циркон" и "Оникс": средства поражения летели на запад и попали во Львов. Кроме того, прозвучало предположение о применении северокорейских ракет KN-23.

Ракета KN-23 — это баллистическое средство поражения производства КНДР, которое летит со скоростью 5 Махов и имеет дальность 450–900 км. Вес боевой части KN-23, которая, вероятно, попала в дом Вороновых в Радушном, — около 1000 кг. Впервые об этих средствах поражения заговорили зимой 2024 года. Эксперты рассказали о возможностях северокорейской баллистической ракеты KN-23, которая, как выяснилось, обладала низкой точностью

Напоминаем, что зимой 2025 года тогдашний глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, как Северная Корея модифицировала ракеты KN-23.