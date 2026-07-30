РФ выпустила по Украине более 70 ракет за ночь: по ним работали даже МВГ, — Зеленский (фото)

В ночь на 30 июля Россия выпустила по Украине более 70 ракет, значительная часть которых была баллистической, а также более 280 ударных беспилотников. В результате атаки погибли как минимум восемь человек, а ещё десятки получили ранения.

Как сообщил на своём Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, один из самых трагических ударов пришёлся на село Радушное в Днепропетровской области. Там баллистическая ракета разрушила жилой дом, и в результате этого удара погибли родители и трое детей. Еще двоих детей спасатели извлекли из-под завалов живыми.

Кроме того, спасательные работы продолжаются и во Львове, где ракета попала в жилой дом. В настоящее время специалисты расчищают завалы и ведут поиски людей.

По состоянию на утро в Украине, по словам Зеленского, подтверждена гибель восьми человек. Еще десятки человек получили ранения.

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Кроме того, президент сообщил, что этой ночью под обстрелом оказались Киев и Киевская область, Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области. Более того, в результате обстрелов были повреждены и разрушены десятки жилых домов, гражданских предприятий и объектов инфраструктуры.

Удар ВС РФ по Украине 30 июля Фото: ГСЧС Удар ВС РФ по Украине 30 июля Фото: ГСЧС

В своём посте Зеленский подчеркнул, что Россия сделала основную ставку именно на ракетный удар. По его словам, оккупанты выпустили более 70 ракет, значительная часть которых была баллистической. Кроме того, они задействовали более 280 ударных беспилотников. В то же время силы обороны Украины уничтожили более 260 дронов. Боевая авиация и мобильные огневые группы также сбили значительное количество крылатых ракет.

Президент отметил, что украинские военные продолжают эффективно защищать небо, хотя запас ракет для систем противовоздушной обороны остается критически недостаточным. И все же профессионализм украинских защитников ежедневно спасает жизни людей.

Удар ВС РФ по Украине 30 июля Фото: ГСЧС Удар ВС РФ по Украине 30 июля Фото: ГСЧС

Однако задержки с поставками противоракетных ракет, по его словам, приводят к новым жертвам и разрушениям.

"Этот российский террор вновь доказывает: защита от российской ракетной угрозы — важнейшая задача для сохранения жизней наших людей. И эта задача не может быть только украинской, только одной страны. Все партнеры знают, как и чем могут помочь", — говорится в его посте.

По мнению главы государства, защита от российских ракет остается одной из главных задач для сохранения жизни украинцев. Он также отметил, что международные партнеры знают, какие решения могут укрепить украинскую противовоздушную оборону.

"Несвоевременность помощи, задержки с поставками противоракетных ракет — это именно те разрушения, именно те жертвы, которые, к сожалению, имеем сегодня. Важно обеспечивать защиту жизни. Спасибо всем, кто действительно помогает", — написал он.

Напомним, что в ночь на 30 июля Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Оккупанты применили баллистические и крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты "Циркон" и ударные беспилотники. В частности, в селе Радушное ракета попала в дом многодетной семьи. В результате погибли двое взрослых и четверо детей. Во Львове повреждены более 20 жилых домов, школа и два детских сада. В Киеве, Киевской области и на Полтавщине также есть погибшие, раненые и значительные разрушения.

Также "Фокус" сообщал, что в ночь на 30 июля российская баллистическая ракета попала в частный дом в поселке Радушное недалеко от Кривого Рога, где проживала многодетная семья Вороновых. В результате удара погибли Артем и Елена Вороновы и четверо их детей. Еще несколько членов семьи и их соседи получили ранения, а сын супругов Матвей выжил только потому, что во время атаки не был дома.