РФ випустила по Україні понад 70 ракет за ніч: по них працювали навіть МВГ, — Зеленський (фото)

У ніч на 30 липня Росія випустила по Україні понад 70 ракет, значна частина яких була балістичною, а також більш як 280 ударних безпілотників. Внаслідок атаки загинули щонайменше вісім людей, а ще десятки дістали поранення.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський, один із найтрагічніших ударів стався в селі Радушне на Дніпропетровщині. Там балістична ракета зруйнувала житловий будинок, і внаслідок цього удару загинули батьки та троє дітей. Ще двох дітей рятувальники витягли з-під завалів живими.

Крім того, рятувальні роботи тривають і у Львові, де ракета влучила в житловий будинок. Наразі фахівці розбирають завали та шукають людей.

Станом на ранок в Україні, за словами Зеленського, підтвердили загибель восьми людей. Ще десятки людей зазнали поранень.

Також президент повідомив, що під ударом цієї ночі опинилися Київ і Київська область, Дніпропетровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина. Ба більше, внаслідок обстрілів було пошкоджено та зруйновано десятки житлових будинків, цивільних підприємств і об'єктів інфраструктури.

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Удар ЗС РФ по Україні 30 липня Фото: ДСНС Удар ЗС РФ по Україні 30 липня Фото: ДСНС

У своєму дописі Зеленський наголосив, що Росія зробила основну ставку саме на ракетний удар. За його словами, окупанти випустили понад 70 ракет, значна частина яких була балістичною. Крім того, вони застосували більш як 280 ударних безпілотників. Водночас сили оборони України знищили понад 260 дронів. Бойова авіація та мобільні вогневі групи також збили значну кількість крилатих ракет.

Президент зазначив, що українські військові продовжують ефективно захищати небо, хоча запас ракет до систем протиповітряної оборони залишається критично недостатнім. Та все ж професіоналізм українських захисників щодня рятує життя людей.

Удар ЗС РФ по Україні 30 липня Фото: ДСНС Удар ЗС РФ по Україні 30 липня Фото: ДСНС

Однак затримки з постачанням антибалістичних ракет, за його словами, призводять до нових жертв і руйнувань.

"Цей російський терор знову доводить: захист від російської ракетної загрози є найважливішим завданням для збереження життів наших людей. І це завдання, яке не може бути тільки українське, тільки однієї країни. Всі партнери знають, як і чим можуть допомогти", — йдеться в його дописі.

На переконання главаидержави, захист від російських ракет залишається одним із головних завдань для збереження життя українців. Він також зазначив, що міжнародні партнери знають, які рішення можуть посилити українську протиповітряну оборону.

"Невчасність допомоги, затримки в постачанні антибалістичних ракет – це саме такі руйнування, саме такі жертви, які, на жаль, є сьогодні. Важливо підтримувати захист життя. Дякую всім, хто справді допомагає", — написав він.

Нагадаємо, що в ніч на 30 липня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Окупанти застосували балістичні та крилаті ракети, гіперзвукові ракети "Циркон" і ударні безпілотники. Зокрема, у селі Радушне ракета влучила в будинок багатодітної родини. Унаслідок цього загинули двоє дорослих і четверо дітей. У Львові пошкоджено понад 20 житлових будинків, школу та два дитячі садки. Натомість у Києві, Київській області та на Полтавщині також є загиблі, поранені та значні руйнування.

Також Фокус писав, що в ніч на 30 липня російська балістична ракета влучила у приватний будинок у селищі Радушне поблизу Кривого Рогу, де проживала багатодітна родина Воронових. Внаслідок удару загинули Артем і Олена Воронови та четверо їхніх дітей. Ще кілька членів родини та їхні сусіди зазнали поранень, а син подружжя Матвій вижив лише тому, що під час атаки не перебував удома.