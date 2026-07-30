"Вперше за довгий час": по Радушному вдарила північнокорейська ракета, — Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ракета, яка вдарила по багатодітній родині у Радушному, виготовлені у Північній Кореї. Зі слів Зеленського, по цивільному будинку влучила північнорейська балістика, але тип засобу ураження ще встановлюється. Що розповів глава держави про черговий воєнний злочин РФ, який відбувся в ніч на 30 липня?

Режим кремлівського диктатора Путіна об'єднався з режимом КНДР задля отримання ракет, якими росіяни убивають українців, ідеться у вечірньому зверненні Зеленського 30 липня. Атаку РФ засудили багато країн, але головне, щоб не лише співчуття чи засудження, а реальна допомога, сказав він. Глава держави уточнив, що очікує надання засобів ППО для захисту людей.

"Найголовніше — все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО й саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари й терор", — пролунало у зверненні.

Зеленський перелічив, що потрібно Україні для захисту від ударів РФ: це ракети для ЗРК Patriot, і також для комплексів ППО NASANS, IRIS-T, Hawk та інших.

Відео дня

Удар по Радушному — що сталось 30 липня

Зазначимо, в ніч на 30 липня відбувся масований обстріл України, під час якого під РФ вдарила по селищу Радушне під Кривим Рогом. Атака відбулась близько 2 год: чули два вибухи на Вінниччині та один на Дніпропетровщині. У соцмережах з'явились кадри пожежі: повідомляли, що під руїнами будинку багато дітей. Зранку військова адміністрація повідомила, що росіяни убили членів багатодітної родини Артема та Олени Воронових: загинуло шестеро, з них троє — діти. Вижив старший син, повідомили у мережі.

Удар по Радушному — рятувальники на місці удару по родині Воронових, сталось 30 липня Фото: ДСНС

Президент Зеленський та Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 30 липня росіяни запустили по українцях понад 70 ракет різного типу, і також дрони. Як заявив речник повітряного командування Юрій Ігнат, ЗС РФ вдарили ракетами "Циркон" та "Оникс": засоби ураження летіли на захід та поцілили по Львові. Крім того, пролунало припущення про застосування північнокорейських ракет KN-23.

Балістична ракета KN-23 — це балістичний засіб ураження виробництва КНДР, який летить зі швидкістю 5 Махів та має дальність 450-900 км. Вага бойової частини KN-23, яка, ймовірно, влучила по будинку Воронових у Радушному, — близько 1000 кг. Вперше про ці засоби ураження заговорили взимку 2024 року. Експерти розповіли про можливості північнокорейської балістики KN-23, яка, як з'ясувалось, мала низьку точність

Нагадуємо, взимку 2025 року тодішній глава ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, як Північна Корея модифікувала ракети KN-23.