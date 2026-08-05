Северокорейские ракетные установки в России должны быть уничтожены, — Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что если Северная Корея отправит ракетные пусковые установки в российский Воронеж, то они станут законной военной целью для ВСУ.

"Прежде всего, эти установки, если они будут развернуты (в России — прим. ред.), должны быть уничтожены. Они сразу становятся легитимной военной целью, и, соответственно, последует реакция наших военных. ГУР, если делится такими данными, то обычно они сбываются", — сказал Сибига на совместной с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже пресс-конференции в Киеве, передает "Укринформ".

Андрей Сибига отметил, что украинской стороне известно об усилении взаимодействия между Москвой и Пхеньяном. По его словам, это не может не вызывать беспокойства, поскольку возникают риски и угрозы также для Индо-Тихоокеанского региона.

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"И мы поддерживаем контакты с нашими союзниками, такими как Япония и Южная Корея, для которых это взаимодействие сопряжено с реальными рисками", — отметил глава МИД.

Когда журналисты спросили дипломата, что можно сделать на дипломатическом уровне для предотвращения этих угроз, Сибига отметил, что, безусловно, необходимо ужесточение санкций, дальнейшая изоляция режима в Пхеньяне и "объединение усилий международного сообщества для прекращения российской агрессии".

Напомним, ранее стало известно, что Северная Корея приступила к развертыванию на западе России подразделения, оснащенного 120 баллистическими ракетами и 6 пусковыми установками, с целью нанесения ударов по территории Украины. По словам Андрея Черняка из Главного управления разведки Украины, подразделение численностью около 90 военнослужащих КНДР планируется разместить в Воронежской области РФ в составе 112-й ракетной бригады.

Использование северокорейских ракет свидетельствует об углублении военного сотрудничества между Россией и КНДР после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. В 2024 году стороны подписали договор о взаимной обороне.

По данным украинской разведки, с конца 2023 года по август 2025 года Северная Корея передала России около 150 баллистических ракет.

Утверждается, что Пхеньян уже отправил в РФ 40 ракет, в том числе КН-23 и КН-24. Однако окончательное количество и детали развертывания должны быть согласованы Москвой и Пхеньяном в ходе переговоров на высоком уровне в сентябре.

31 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне применили северокорейскую ракету для нанесения удара по Радушному под Кривым Рогом, в результате чего погибли члены многодетной семьи.