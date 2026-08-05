Північнокорейські ракетні установки у Росії мають бути знищені, — Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що якщо Північна Корея відправить ракетні пускові установки до російського Воронежа, то вони стануть законною військовою ціллю для ЗСУ.

"Перш за все, ці установки, якщо вони будуть розгорнуті (в Росії – ред.), мають бути знищені. Вони стають відразу легітимною військовою ціллю, і, відповідно, буде реакція наших військових. ГУР, якщо ділиться такими даними, то зазвичай вони збуваються", - сказав Сибіга на спільній з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже пресконференції у Києві, передає "Укрінформ".

Андрій Сибіга зазначив, що українській стороні відомо про посилення взаємодії між Москвою і Пхеньяном. За його словами, це не може не викликати занепокоєння, оскільки виникають ризики і загрози також для Індо-Тихоокеанського регіону.

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"І ми тут перебуваємо в контакті з нашими союзниками, такими як Японія, Південна Корея, для яких ця взаємодія створює реальні аспекти ризиків", - зауважив очільник МЗС.

Коли журналісти спитали дипломата, що можна зробити на дипломатичному рівні для запобігання цим загрозам, Сибіга зазначив, що, безумовно, необхідне посилення санкцій, подальша ізоляція режиму в Пхеньяні та "об'єднання зусиль міжнародної спільноти для зупинення російської агресії".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Північна Корея почала розгортання на заході Росії підрозділу, оснащеного 120 балістичними ракетами та 6 пусковими установками, аби завдавати ударів по території України. За словами Андрія Черняка з Головного управління розвідки України, підрозділ чисельністю близько 90 військових КНДР планують розмістити у Воронезькій області РФ у складі 112-ї ракетної бригади.

Використання північнокорейських ракет свідчить про поглиблення військового співробітництва між Росією та КНДР після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. У 2024 році сторони підписали угоду про взаємну оборону.

За даними української розвідки, з кінця 2023 року до серпня 2025 року Північна Корея передала Росії близько 150 балістичних ракет.

Стверджується, що Пхеньян уже відправив до РФ 40 ракет, зокрема КН-23 і КН-24. Проте фінальну кількість та подробиці розгортання мають узгодити Москва та Пхеньян на переговорах високого рівня у вересні.

31 липня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що росіяни застосували північнокорейську ракету для удару по Радушному під Кривим Рогом, в результаті чого загинули члени багатодітної сім’ї.