России полезна информация: генерал-лейтенант ВСУ объяснил, почему ВС не будут сообщать о результатах отражения атак

Отныне в сводках Воздушных сил больше не будут публиковаться точные данные о количестве запущенных и сбитых ракет, а также о тех, которые не смогли достичь целей. На это есть веская причина.

Российским военным полезна информация из сводок, подтвержденных украинской стороной, о том, куда и как долетели их ракеты или беспилотники. Об этом в комментарии "24 Каналу" рассказал генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

По его словам, главная проблема заключается не только в том, что в Украине наблюдается дефицит американских ракет-перехватчиков Patriot. Проблема также заключается в том, что на её территории в целом мало батарей Patriot. Россияне знают, что те, которые есть, сосредоточены вокруг столицы и ещё нескольких мест.

Романенко пояснил, что из-за этого россияне, проверяя воздушную оборону, понимают, куда можно наносить удары баллистическими ракетами.

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"Они хотят в информационном плане показать, что сейчас Украина не может ничего сбивать, поэтому нужно наносить удары там, где нет защиты, и результат будет. Они искажают ситуацию и подают её в пропагандистском ключе", — пояснил генерал-лейтенант.

Поэтому, по мнению военного, такую информацию необходимо скрывать. Хотя при этом Романенко признает: люди должны получать информацию о том, что происходит.

Романенко также отметил, что Украине необходимо использовать имеющийся арсенал для противодействия российским атакам. В частности, он упомянул о ракетах AMRAAM на самолетах F-16, которые США не разрешают Украине запускать с этих самолетов, из-за чего украинские военные осуществляли пуски с советских самолетов.

"Необходимы также разведданные с использованием Starlink, чтобы была возможность наносить удары по всей цепочке: от производства комплектующих до сборки, хранения и перемещения ракет к пусковым площадкам", — подчеркнул военный.

По его словам, ракеты AMRAAM способны поражать наземные цели. Именно такие удары необходимы для усиления эффективности украинских разведывательно-ударных комплексов. Зато беспилотники не так быстры и имеют меньшую боевую часть.

Напомним, 12 августа руководитель управления по связям с общественностью Командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что ВВС ВСУ не прекратили информировать население о воздушных угрозах.

Кроме того, ранее Игнат раскритиковал заголовки СМИ о "ни одной сбитой ракете".