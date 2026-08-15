Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками: дрони влучили у "Епіцентр" (фото)

Росіяни вчергове атакували Запоріжжя. Під удар, зокрема, потрапив будівельний гіпермаркет "Епіцентр".

Вночі у суботу, 15 серпня, росіяни вдарили по Запоріжжю безпілотниками. Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Ворог поцілив по торгівельному центру, де виникла пожежа, інформував посадовець.

Наслідки нічного удару по "Епіцентру" у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

Наслідки нічного удару по "Епіцентру" у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

Наслідки нічного удару по "Епіцентру" у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

Також ЗС РФ ️завдали удару й по території одного з промислових підприємств.

Наслідки нічного удару по "Епіцентру" у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

Наслідки нічного удару по "Епіцентру" у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

Наслідки нічного удару по "Епіцентру" у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

Рятувальники уточнили, що внаслідок обстрілу за однією адресою сталося загоряння піддонів та стелажів у торгівельному центрі, а за іншою – покрівлі складського приміщення.

Обійшлося без жертв.

Наслідки нічного удару по "Епіцентру" у Запоріжжі Фото: ДСНС

Наслідки нічного удару по "Епіцентру" у Запоріжжі Фото: ДСНС

Наслідки нічного удару по "Епіцентру" у Запоріжжі Фото: ДСНС

Від ГУ ДСНС залучалось 23 рятувальники та 7 одиниць техніки. Надзвичайники ліквідували обидві пожежі.

Наслідки нічного удару по "Епіцентру" у Запоріжжі Фото: ДСНС

Наслідки нічного удару по "Епіцентру" у Запоріжжі Фото: ДСНС

Наслідки нічного удару по "Епіцентру" у Запоріжжі Фото: ДСНС

Загалом, за інформацію Федорова, упродовж доби російські окупанти завдали 971 удар по 42 населених пунктах області.

Відео дня

Нагадаємо, у ніч на 12 серпня росіяни атакували дронами Запоріжжя, поціливши по об'єктах цивільної інфраструктури. Під час обстрілу ворог влучив по будівлі "Епіцентру" в одному зі спальних районів обласного центру.

Також Фокус писав, що Запоріжжі наприкінці липня вирішили закрити торгівельний центр мережі Metro. Компанія вказувала, що через сигнали повітряної тривоги магазин постійно переривав роботу, щоб персонал та клієнти перебували у безпечних місцях й у таких умовах магазин працювати не міг.