Россияне атаковали Запорожье беспилотниками: дроны поразили "Эпицентр" (фото)

Россияне в очередной раз атаковали Запорожье. Под обстрел, в частности, попал строительный гипермаркет "Эпицентр".

Ночью в субботу, 15 августа, россияне атаковали Запорожью с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Враг нанес удар по торговому центру, где возник пожар, сообщил чиновник.

Последствия ночного удара по "Эпицентру" в Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Последствия ночного удара по "Эпицентру" в Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Последствия ночного удара по "Эпицентру" в Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Кроме того, ВС РФ ️нанесли удар и по территории одного из промышленных предприятий.

Последствия ночного удара по "Эпицентру" в Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Последствия ночного удара по "Эпицентру" в Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Последствия ночного удара по "Эпицентру" в Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Спасатели уточнили, что в результате обстрела по одному адресу произошло возгорание поддонов и стеллажей в торговом центре, а по другому — кровли складского помещения.

Жертв не было.

Последствия ночного удара по "Эпицентру" в Запорожье Фото: ГСЧС

Последствия ночного удара по "Эпицентру" в Запорожье Фото: ГСЧС

Последствия ночного удара по "Эпицентру" в Запорожье Фото: ГСЧС

Со стороны ГУ ГСЧС были задействованы 23 спасателя и 7 единиц техники. Сотрудники чрезвычайных служб ликвидировали оба пожара.

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Последствия ночного удара по "Эпицентру" в Запорожье Фото: ГСЧС

Последствия ночного удара по "Эпицентру" в Запорожье Фото: ГСЧС

Последствия ночного удара по "Эпицентру" в Запорожье Фото: ГСЧС

В целом, по данным Федорова, за сутки российские оккупанты нанесли 971 удар по 42 населенным пунктам области.

Напомним, в ночь на 12 августа россияне атаковали Запорожье с помощью дронов, нанеся удары по объектам гражданской инфраструктуры. В ходе обстрела враг поразил здание "Эпицентра" в одном из спальных районов областного центра.

Также Фокус сообщал, что в Запорожье в конце июля было принято решение закрыть торговый центр сети Metro. Компания указывала, что из-за сигналов воздушной тревоги магазин постоянно прерывал работу, чтобы персонал и клиенты находились в безопасных местах, и в таких условиях магазин работать не мог.