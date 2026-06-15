Уничтожен один из культовых рынков столицы: как выглядит бывшая "Петровка" после атаки РФ (видео)

15 июня Киев продолжает приходить в себя после очередного массированного ракетно-дронового обстрела. Российские оккуранты били по жилым домам, объектам культурного наследия, гражданской инфраструктуре.

Прилеты зафиксированы и в один из самых знаменитых рынков Киеве возле станции метро "Почайна", ранее известному как "Петровка", сообщают в соцсетях, публикуя кадры разрушений.

Как видно на записях, в результате атаки уничтожены павильоны, выгорели целые ряды.

О том, что горит рынок на Почайной, сообщал глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко:

"В Шевченковском районе 5 попаданий по гражданской инфраструктуре за неполных 30 минут. Горит рынок, продуктовый магазин. Это их сознательное решение".

Одна из предпринимательниц, Елена, владелица киоска на рынке на Почайной, показала в соцсети масштабы разрушений. По ее словам, они действительно очень внушительные.

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"У меня еще более-менее что-то осталось. Это для меня была не просто работа или увлечение — это стиль жизни. Фарфор, американская бижутерия… я и сама такое очень люблю. Но на рынке все очень плохо, я и не знаю, сколько времени займет, чтобы все восстановить", — говорит Елена, которая является основательницей компании "Украинская фарфоровая посуда".

По ее словам, по рынку, вероятнее всего, прилетели ракеты. Их обломки видели на Почайной, а также возле "Эпицентра" по проспекту Степана Бандеры в нескольких сотнях метров от рынка.

Сейчас на месте работают спасатели, которые продолжают ликвидировать очаги возгорания.

Этот рынок был очень популярным среди любителей книг, а также винтажных вещей, посуды, мебели и многого другого. Особой любовью он пользовался у коллекционеров, поскольку тут можно было найти действительно уникальные и эксклюзивные вещи.

Кроме того, сообщается, что полностью уничтожены торговые ряды возле метро "Шулявская". Там не осталось ни одного целого павильона.

В ночь на 15 июня ВС РФ запустили по Украине 70 ракет и 611 дронов. Главной целью российской агрессии стал Киев, где прилеты и пожары были зафиксированы в 50 локациях почти во всех районах города. По состоянию на 12:00 уже известно о пяти погибших. Пострадали 35 человек, в том числе беременная женщина.

Напомним, в Харькове россияне убили четырех спасателей и сотрудника мэрии.

Также сообщалось, что Зеленский пообещал ответ за сегодняшний обстрел.