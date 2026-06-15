Знищено один із найвідоміших ринків столиці: як виглядає колишня "Петрівка" після атаки Росії (відео)

15 червня Київ продовжує оговтуватися від чергового масованого ракетно-дронового обстрілу. Російські окупанти обстрілювали житлові будинки, об’єкти культурної спадщини та цивільну інфраструктуру.

Прильоти зафіксовано й на одному з найвідоміших ринків Києва біля станції метро "Почайна", раніше відомого як "Петрівка", повідомляють у соцмережах, публікуючи кадри руйнувань.

Як видно на знімках, внаслідок атаки було знищено павільйони, вигоріли цілі ряди.

Про те, що горить ринок на Почайній, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко:

"У Шевченківському районі за неповні 30 хвилин було 5 влучень у цивільну інфраструктуру. Горить ринок, продуктовий магазин. Це їхнє свідоме рішення".

Одна з підприємниць, Олена, власниця кіоску на ринку на Почайній, показала в соцмережі масштаби руйнувань. За її словами, вони справді дуже значні.

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"У мене ще більш-менш щось залишилося. Для мене це було не просто робота чи захоплення — це стиль життя. Фарфор, американська біжутерія… я й сама таке дуже люблю. Але на ринку все дуже погано, я й не знаю, скільки часу знадобиться, щоб усе відновити", — каже Олена, яка є засновницею компанії "Український фарфоровий посуд".

За її словами, найімовірніше, ракети влучили в ринок. Їхні уламки бачили на Почайній, а також біля "Епіцентру" на проспекті Степана Бандери за кількасот метрів від ринку.

Зараз на місці працюють рятувальники, які продовжують ліквідовувати осередки загоряння.

Цей ринок був дуже популярним серед любителів книг, а також вінтажних речей, посуду, меблів та багато чого іншого. Особливою прихильністю він користувався серед колекціонерів, оскільки тут можна було знайти справді унікальні та ексклюзивні речі.

Крім того, повідомляється, що повністю знищено торгові ряди біля станції метро "Шулявська". Там не залишилося жодного цілого павільйону.

У ніч на 15 червня ЗС РФ випустили по Україні 70 ракет і 611 дронів. Головною ціллю російської агресії став Київ, де влучання та пожежі було зафіксовано в 50 місцях майже у всіх районах міста. Станом на 12:00 вже відомо про п’ятьох загиблих. Постраждали 35 осіб, серед них — вагітна жінка.

Нагадаємо, у Харкові росіяни вбили чотирьох рятувальників та співробітника мерії.

Також повідомлялося, що Зеленський пообіцяв відповісти на сьогоднішній обстріл.