Россия нанесла удар по "Эпицентру" в Одессе (видео)

Россия атакует Одессу с помощью "Шахедов". Один из дронов попал в строительный гипермаркет "Эпицентр".

В воскресенье днем, 16 августа, Одесса подвергается вражеской атаке. Об этом сообщают местные телеканалы.

В частности, российский БПЛА атаковал "Эпицентр".

Сообщается, что после удара на месте происшествия возник пожар. В сети публикуются кадры, на которых виден дым возле здания торгового центра.

Дым над "Эпицентром" в Одессе Фото: скриншот

"Эпицентр" в Одессе Фото: скриншот

По данным анонимных источников, оккупанты также наносят удары по гипермаркетам "Метро" с помощью реактивных БПЛА. На данный момент официального подтверждения этой информации нет.

В результате обстрела в Одессе горит склад "Новой почты", расположенный в здании "Эпицентра", сообщает ресурс "Украина Сейчас".

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Враг нанес удар с помощью реактивного беспилотника по почтовому отделению в торговом центре в пригороде Одессы, заявил глава ОВА Олег Кипер.

В результате обстрела пострадали два человека, один человек госпитализирован.

Напомним, в Одессе демонтировали "саркофаг" из мешков с песком, которые с начала полномасштабного вторжения защищали памятник Дюку Ришелье от обстрелов. Памятник открыли по требованию депутатов городского совета.

Фокус писал, что ночью Россия нанесла массированный удар по Украине. В Оболонском районе Киева горел легендарный книжный рынок "Петровка".

От атаки пострадали не только магазины, торгующие книгами, но и киоски с текстилем, украшениями, одеждой и обувью. Некоторые продавцы оценивают убытки в более чем миллион гривен.