В Одессе раскрыли памятник Дюку: под мешками с песком монумент покрылся коррозией (фото)

В Одессе от мешков с песком освободили памятник Дюку Ришелье. Он простоял укрытый под ними с начала полномасштабной войны.

В воскресенье, 16 июля, с самого утра началось раскрытие одного из главных символов Одессы от мешков с песком, которыми памятник Дюку прикрыли еще начале полномасштабной войны. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Коммунальщики снимают мешки с песком Фото: Думская

Во время "расконсервации" на Дюке заметили коррозийные пятна. Они появились на памятнике в ходе пребывания под мешками с песком. В связи с этим, статуе, скорее всего, предстоит реставрация.

На бронзовом памятнике появились следы коррозии Фото: Думская

Следы коррозии явственно заметны Фото: Думская

Местные жители и гости города, воспользовавшись случаем, ринулись фотографироваться на фоне первого градоначальника Одессы, хотя к тому моменту еще не все мешки были убраны.

Фото у памятника Дюку Фото: Думская Желающих сфотогорафироваться много Фото: Думская

Отметим, по информации издания "НикВести", во время заседания исполкома 13 августа депутаты горсовета потребовали убрать мешки с песком с монументов в центре города, которые портят внешний вид Приморского бульвара для туристов.

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Коммунальные службы убирают песок Фото: Думская

Памятник Дюку в Одессе

Работа кипит Фото: Думская

Бронзовый монумент, посвященный генерал-губернатору Одессы Арману Эмманюэлю дю Плесси, герцогу де Ришелье, был открыт в апреле 1828 года. После начала полномасштабного вторжения скульптуру обложили более чем 1200 мешками с песком для защиты от обстрелов. В декабре 2022 года "саркофаг" был обновлен, поскольку погодные условия повредили предыдущую конструкцию.

Напомним, в Одессе обнаружили тысячелетние артефакты. Находка опровергает утверждение Москвы о том, что Одессе всего 200 лет и что ее "основала" российская императрица.

Также Фокус писал, что российские оккупанты в ночь на 9 августа обстреляли центр Одессы. В результате обстрела загорелся жилой дом, который является памятником архитектуры и не подлежит сносу даже при значительных повреждениях.