Находка, которую изучают археологи, датируется V веком до нашей эры, что опровергает утверждение Москвы о том, что Одессе всего 200 лет и что её "основала" российская императрица.

Об интересных раскопках рассказал народный депутат Алексей Гончаренко, который пообщался с ректором педагогического университета имени Ушинского, профессором Андреем Красножоном. Также он снял видео о том, что уже удалось найти, а также о том, что ещё скрывает земля в самом центре Одессы.

В центре Одессы проводятся археологические раскопки

Профессор и народный депутат в видео пошутили, что утверждение о 200-летней Одессе не выдерживает никакой критики, ведь именно в эти минуты они обнаружили в центре города античные руины, которым более 2500 лет.

Ее часть обнаружили еще в прошлом году возле местного фуникулера: стена простирается на 20 метров и представляет собой часть фундаментной траншеи, на которой когда-то стояла крепостная стена. Таким образом, можно понять, что центр Одессы раньше выглядел совсем не так, как сейчас. Прямо за памятником Дюка находился овраг, и всё это было частью оборонительных сооружений древних греков, которые жили здесь тысячи лет назад.

Відео дня

Профессор рассказал, что греки прибыли в Одессу из Истрии, и в Одессе уже находили античную керамику, скифские наконечники для стрел, но люди жили здесь и до прихода греков.

"Истрия — это большой город на берегу Дуная. А вот с той стороны Одесского залива уже располагалась территория Альвийского государства, недалеко от современного Николаева. И вот эта стена фактически была пограничной между двумя полисами. И мы знаем, что в конце — начале II века до нашей эры между этими полисами разразилась война", — пояснил историк.

Поселения были разрушены скифами, поэтому вполне понятно, почему здесь находят остатки их оружия.

"Очевидно, что когда мы говорим об Одессе, то на самом деле город, который здесь стоял, существовал уже 2500 лет назад. Его разрушали, он исчезал. Затем появлялся снова", — отметил Гончаренко и рассказал, что профессор Красножон вообще ищет башню и остатки турецкого замка Хаджибей, который он обнаружил год назад.

Народный депутат продолжил: "Здесь были и древние греки, здесь были и турки. Затем сюда пришла Российская империя, но она пришла не на пустое место, как они любят рассказывать, будто бы, когда сюда пришла Российская империя, здесь ничего не было. Это ложь. И вы видите всё собственными глазами. Спасибо профессору Красножону и спасибо всем, кто сейчас делает всю эту замечательную работу".

Напомним, что Фокус рассказывал о раскопках 2025 года в центре Одессы, когда прямо под памятником Дюку в центре Одессы были обнаружены артефакты возрастом 2000 лет.

Также были обнаружены остатки укреплений времён Османской империи.