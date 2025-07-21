Стены и фундаменты возле памятника Дюку: в Одессе обнаружили остатки итальянской фактории (фото)

На Приморском бульваре в Одессе завершили археологическую экспедицию. Среди обнаруженного — остатки фортификаций времен Османской империи и обломки керамики еще с периода Древнегреческой колонизации.

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"Чрезвычайно удачный по результативности сезон", — подчеркнул ректор Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского Андрей Красножон.

Раскопки в Одессе продолжались три недели и закончились 19 июля. Ректор отметил слаженность, организованность, упорство и заинтересованность молодежи, которая принимала участие в экспедиции.

Фото с места раскопок, которые завершили 19 июля Фото: Андрей Красножон

В комментариях директор Департамента культуры Одесского городского совета Иван Липтуга поблагодарил археологов за настойчивость в поиске и подчеркнул, что это — "большое событие" для города и страны в целом.

"Теперь это станет одним из атрибутов универсальной ценности объекта всемирного наследия ЮНЕСКО", — добавил он.

Вещи археологов на месте раскопок

В университете им. Ушинского сообщали, что во время раскопок доказали наличие "мощного культурного слоя" эпохи Древнегреческой колонизации. Выяснилось, что площадь скрывала остатки стен и фундаментов зданий, а также обломки керамики времен Древнегреческой колонизации, Средневековой итальянской фактории Дженестра, Османского периода и конца XVIII века.

В "Укринформе" уточнили, что вблизи памятника герцогу де Ришелье нашли археологические материалы генуэзского происхождения XIV века. Они указывают, что на этом месте сначала стояла итальянская Дженестра, а затем — османская крепость. Вблизи станции фуникулера обнаружили остатки фортификаций того времени.

Обнаруженные под землей остатки фактории и крепости Фото: Укринформ

В комментарии агентству Липтуга рассказал, что теперь место раскопок думают накрыть стеклянным куполом. Остатки крепости будет защищать стекло, а контуры сооружения думают обозначить плиткой другого цвета.

Остатки стен, которые были прямо под ногами украинцев Фото: Укринформ

"Если такой замысел утвердят, также вмонтируем бронзовую информативную табличку, где будет разъяснение — что было на этом месте", — отметил руководитель городского Департамента культуры.

Напомним, 20 июля стало известно, что чешские археологи обнаружили неизвестное ранее кельтское поселение в Богемии. Во время раскопок достали более 1000 ювелирных украшений и сотни монет.

Польские археологи на дне озера Ледница нашли средневековую строительную балку. На дереве было вырезано лицо, вероятнее всего, божества, духа-покровителя или защитника, который охранял поселение.