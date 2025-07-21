Из озера в Польше достали средневековую балку: у нее было древнее лицо (видео)

На дне польского озера Ледница ученые нашли средневековую строительную балку, на одном из концов которой было вырезано лицо. У него очень реалистичные черты, которые складываются из глаз, носа, рта, выраженного подбородка и овальной формы лица.

Related video

Открытие сделали археологи из Университета Николая Коперника во время подводных исследований, результаты которого опубликованы NCU Center for Underwater Archaeology.

По словам ученых, это вовсе не миниатюрная поделка по дереву, высота лица около 12 см и ширина – 9 см. Команда говорит, что это полноценный архитектурный объект, который имел не просто декоративное предназначение. Скорее всего, древнее лицо на деревянной балке изображало божество, духа-покровителя или защитника, охраняющего поселение.

“Эта находка не только вызывает восхищение мастерством, созданным более тысячи лет назад, но и открывает увлекательную дискуссию о духовной жизни славян раннего средневековья”, - говорит директор Центра подводной археологии Университета Николая Коперника Анджей Пыдынь.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Он добавляет, что деревянная балка когда-то была часть оборонительного вала поселения. Дерево, которое использовалось для создания найденной балки, было срублено в 967 году.

“В культуре славят фигурные антропоморфные изображения могли быть гораздо более распространены, чем можно предположить, судя по количеству сохранившихся артефактов. Древесина быстро разлагается, поэтому такие предметы сохранились только в исключительных условиях, например, на водно-болотных угодьях или под водой”, - говорит магистр из Центра подводной археологии Университета Николая Коперника Конрад Левек.

Вырезанное лицо на древней деревянной балке Фото: Mateusz Popek

Ранние славяне могли верить, что такие лица на балках могут отпугивать злые силы. Подобные изображения находили и в других поселениях, где статуэтки, статуи и доски с человеческими и звериными лицами были найдены вмурованными в стены, ограды и даже стены храмов.

“Находка из Ледницы вписывается в более широкий контекст защитных магических практик, известных на славянских территориях. Иногда в оборонительных валах мы также находим кости животных, в частности, лошадиные челюсти и черепа, что может указывать на ритуальное приношение защитных жертв”, - добавляют авторы открытия.

На острове Ледницкий были обнаружены даже останки лошади, зарытые под одним из домов, а также фрагмент золотого футляра для амулета с изображением лошади у основания вала, что также может указывать на ритуальный характер этих практик.

Профессор Пыдынь добавляет, что если предположить, что лицо из острова Ледницкий имело защитную или сакральную функцию, необходимо пересмотреть существующий подход к оценке материальных следов славянской духовности. Речь идет не только о монументальных статуях божеств, но и о предметах быта, имеющих духовное значение – частях зданий, частоколах, воротах.

Напомним, ученые обнаружили древнюю фигурку из известняка в Польше. Древняя фигурка из известняка, недавно обнаруженная на балтийском побережье Польши, проливает новый свет на жизнь в неолитическую эпоху. Обнаруженный вблизи города Колбжег, этот предмет дает представление о духовных и культурных традициях ранних общин 6000 лет назад.