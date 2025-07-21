З озера в Польщі дістали середньовічну балку: у неї було стародавнє обличчя (відео)

На дні польського озера Ледниця вчені знайшли середньовічну будівельну балку, на одному з кінців якої було вирізано обличчя. У нього дуже реалістичні риси, які складаються з очей, носа, рота, вираженого підборіддя та овальної форми обличчя.

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Відкриття зробили археологи з Університету Миколи Коперника під час підводних досліджень, результати якого опубліковані NCU Center for Underwater Archaeology.

За словами вчених, це зовсім не мініатюрний виріб по дереву, висота обличчя близько 12 см і ширина — 9 см. Команда каже, що це повноцінний архітектурний об'єкт, який мав не просто декоративне призначення. Найімовірніше, стародавнє обличчя на дерев'яній балці зображувало божество, духа-покровителя або захисника, який охороняв поселення.

"Ця знахідка не тільки викликає захоплення майстерністю, створеною понад тисячу років тому, а й відкриває захопливу дискусію про духовне життя слов'ян раннього середньовіччя", — каже директор Центру підводної археології Університету Миколи Коперника Анджей Пидинь.

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Він додає, що дерев'яна балка колись була частиною оборонного валу поселення. Дерево, яке використовувалося для створення знайденої балки, було зрубано в 967 році.

"У культурі слов'ян фігурні антропоморфні зображення могли бути набагато поширенішими, ніж можна припустити, судячи з кількості збережених артефактів. Деревина швидко розкладається, тому такі предмети збереглися тільки у виняткових умовах, наприклад, на водно-болотних угіддях або під водою", — каже магістр із Центру підводної археології Університету Миколи Коперника Конрад Левек.

Вирізане обличчя на стародавній дерев'яній балці Фото: Mateusz Popek

Ранні слов'яни могли вірити, що такі обличчя на балках можуть відлякувати злі сили. Подібні зображення знаходили і в інших поселеннях, де статуетки, статуї та дошки з людськими та звіриними обличчями були знайдені вмурованими в стіни, огорожі та навіть стіни храмів.

"Знахідка з Ледниці вписується в ширший контекст захисних магічних практик, відомих на слов'янських територіях. Іноді в оборонних валах ми також знаходимо кістки тварин, зокрема, кінські щелепи та черепи, що може вказувати на ритуальне приношення захисних жертв", — додають автори відкриття.

На острові Ледницький було виявлено навіть рештки коня, зариті під одним із будинків, а також фрагмент золотого футляра для амулета із зображенням коня біля основи валу, що також може вказувати на ритуальний характер цих практик.

Професор Пидинь додає, що якщо припустити, що обличчя з острова Ледницький мало захисну або сакральну функцію, необхідно переглянути наявний підхід до оцінки матеріальних слідів слов'янської духовності. Ідеться не тільки про монументальні статуї божеств, а й про предмети побуту, що мають духовне значення — частини будівель, частоколи, ворота.

Нагадаємо, вчені виявили стародавню фігурку з вапняку в Польщі. Стародавня фігурка з вапняку, нещодавно виявлена на балтійському узбережжі Польщі, проливає нове світло на життя в неолітичну епоху. Виявлений поблизу міста Колбжег, цей предмет дає уявлення про духовні та культурні традиції ранніх громад 6000 років тому.